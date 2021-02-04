تحضير كيكة الزبادي الهشة في الخلاط بمكونات من المنزل بطريقة إقتصادية

يعتبر الكيك من أكثر الأشياء التي يتم الإقبال عليها في تلك الفترة وتحضيرها بإستمرار نظراً فترة الإجازات نصف العام لطلاب الجامعات والأطفال أيضاً حيث يبحث الشباب عن تحضير أشياء للتسلية أثناء فترات النهار والليل وبسبب إقبال الجميع على الكيك حتى أنها تعتبر مفضلة لدى الكثير من الأسر تكون هي الخيار الأمثل للتحضير ويوجد أصناف عديدة منها ومن الطرق التي يزداد البحث عنها هي كيك الزبادي الشهيرة ونعرض لكم طريقة التحضير المقادير الصحيحة من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كيك الزبادي

تتميز كيك الزبادي بالمذاق الحلو الشهي غير ذلك فهي أكثر أنواع الكيك من الناحية الصحية بسبب احتوائها على الزبادي كعنصر أساسي ولا يمكن إنكار فوائد الزبادي التي تعتبر بديل قوي للكالسيوم والفيتامينات ولكن بمذاق مقبول حيث يوجد فئات كثيرة لا يفضلون الوجبات المفيدة لذلك يتناول البعض الزبادي كبديل لتعويض الجسم بفوائد أخرى.

مكونات كيك الزبادي:

كوب سكر أبيض.

ثلاث بيضات صغيرة الحجم.

كوبان من الطحين الناعم الخاص بالمعجنات.

كوبان من الزبادي الطازجة.

كوب من الزيت النباتي الخاص بك عالي الجودة.

ملعقتين من جوز الهند حسب الرغبة.

كيس من البيكنج باودر وآخر من الفانيليا.

نحضر طبق كبير مناسب للعجن ونضع به مجموعة المكونات السائلة مثل البيض واللبن والزيت والزبادي ونحضر المضرب اليدوي ونخلط المكونات بشكل سريع. ثم نسكب الدقيق بشكل تدريجي ونقلب المكونات بشكل بطئ. ثم باقي المكونات من جوز الهند والبيكنج باودر والسكر ونقوم بالعجن بإستخدام المضرب اليدوي أو اليدين حتى تتمكن من ليونة العجينة. ثم نترك العجينة حتى نجهز صينية الفرن عن طريق دهن الصينية بالزبدة أو الزيت أو وضع ورق زبدة. ثم نسكب الكيك في الصينية ونضعها بالفرن على درجة حرارة تتراوح بين 180 درجة يمكنك رش كمية صغيرة من جوز الهند بعد أن تنضج ويمكنك تقديمها في أيّ وقت.

طريقة التحضير