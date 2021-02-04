تحضير كيكة العشر دقائق الهشة بالبرتقال بمذاق رائع بخطوات سهلة وبسيطة

البرتقال من أشهر أنواع الفاكهة في فصل الشتاء والذي يتميز بمذاقه المالح واللذيذ وتتمتع ثمرة البرتقال بفوائد غذائية لا يمكن حصرها من الفيتامينات كما أنه يحافظ على الجلد ويعمل على تجديد حيوية البشرة ومن الأشياء التي يدخل بها البرتقال مثل كيك البرتقال الشهيرة التي تتميز بنكهة البرتقال وتكثر عمليات الإستعلام عن طريقة تحضيرها بسهولة لذلك نقوم بعرض الطريقة بالخطوات والمكونات من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كيك البرتقال

يعتبر الكيك أحد أشهر المعجنات شيوعا في المطبخ، لانه يتميز بالمذاق الرائع وله طرق كثيرة لتحضيره وتنوعة، ومن أشهر أنواع الكيك هوا كيك البرتقال لأنه يتميز بسهولة التحضير وله فوائد عديدة، وتحرص الأمهات على تحضير كيك البرتقال للأطفال والأبناء بإستمرار حتى يستفيد الطفل من تلك الفوائد كما يكثر وجودها في المناسبات وتعتبر شئ مناسب للتقديم للضيوف والأصدقاء كما أنها يسهل تناولها في الصباح كوجبة خفيفة للإفطار ونقدم لكم طريقة سهلة لا تحتاج الكثير من الخطوات لتحضير الكيك في المنزل من خلال هذا المقال.

مكونات كيك البرتقال:

كوبان من السميد.

ثلاث بيضات.

كوب من الزيت النباتي.

ملعقة من مسحوق الفانيليا السائلة.

ملعقتين من مسحوق البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

تحضير المضرب أو الخلاط الكهربائي لإخفاق البيض ونقوم بوضع السكر بعد أن يتم إخفاق البيض جيداً بالإضافة إلي مسحوق الفانيليا بحيث يكون البيض ذو لون فاتح. نقوم بوضع عصير البرتقال البيض ويمكن وضع قشر البرتقال للحصول على نكهة أقوى وكلاً من المكونات السائلة. نقوم بتشغيل المضرب أو الخلاط مرة أخري حتى يصبح الخليط ممزوج جيداً بعد نخل الدقيق والبيكنج باودر ونسكب الخليط السائل على الدقيق نعجن المكونات باليدين أفضل طريقة حتى يصبح العجين سائل إلي حد ما. نحضر الصينية الدائرية أو المربعة بحيث تكون صغيرة الحجم ونضع الخليط بالصينية مع الحرص على عدم الغفلة بدهن الصينية ملعقة من الزيت ونضع كيك البرتقال في الفرن لمدة نصف ساعة حتى النضج وتخرج رائحة البرتقال الشهية وتقطيع الكيك قطع صغيرة ونتركها لتصبح باردة. ثم تقديم الكيك في أيّ وقت أو حفظها في الثلاجة.

طريقة التحضير