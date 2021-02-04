بدون بيض حضري الكيكة الهشة جدا في الخلاط بدون بيض عشان أشطر ست بيت

يعتبر الكيك من أشهى أنواع الحلويات الخفيفة واللذيذة، التي تشتهر في جميع المطابخ، لأنه يتميز بطعمه الشهر والرائع ورائحته اللذيذة الشهية، ويمكن تحضيره بأكثر من نكهة داخل البيت، ولكن بعض الأشخاص لا يحبون تناول الكيك بسبب البيض، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل وصفات كيك بدون بيض.

طريقة عمل كيكة بدون بيض بالفانيلا

تعتبر الكيكة مقاديرها سهلة وبسيطة وكثير من الأشخاص يفضلون تناول الكيكة في أوقات كثيرة، لذلك سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة مقادير عمل كيكة بدون بيض وخطوات تحضيرها وطريقة خبزها

المقادير:

كأس كبير من الماء.

كأس كبير من السكر.

130 جرام من الحليب المجفف.

كوب كبير من الطحين.

ملعقة صغيرة من الخل.

كوب إلا ربع كبير زيت ذرة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

اخلطي الفانيلا مع مقدار الطحين، والحليب المجفف، والبيكنج باودر في وعاء مناسب للخلط. اخفقي الخل مع السكر، وزيت الذرة، والماء جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي. ضيفي خليط الخل إلى خليط الطحين، ثم اخلطي المكونات مع بعضها البعض، حتى يتكون خليط كريمي.

اسكبي خليط الكيك في قالب مدهون بقليل من الزبدة، ثم ضعي القالب في الفرن على درجة حرارة متوسطة. اتركي الكيك لمدة ثلث ساعة، حتى ينضج تماما.

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المقادير:

كأس كبير عصير برتقال طازج.

½ كأس كبير من الماء الفاتر.

150 جرام من السكر.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

4 ملاعق صغيرة من النشا.

20 جرام من الفانيلا.

½ كأس كبير زيت ذرة.

200 جرام من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة من الخل.

ثلث ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المبشور.

امزجي البيكنج باودر مع الدقيق، والنشا في وعاء مناسب للخلط. اخلطي عصير البرتقال مع السكر، والماء، والخل، والفانيلا، وقشر البرتقال المبشور جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي. ضيفي خليط عصير البرتقال إلى خليط الدقيق، ثم اخلطي المكونات جيدا، حتى يتكون خليط كريمي.

اسكبي خليط الكيك بقالب مدهون بقليل من السمن، ثم ضعي القالب في الفرن على درجة حرارة متوسطة. اتركي الكيك في الفرن لمدة 30 دقيقة، حتى ينضج الكيك جيدا.

طريقة تحضير كيكة بدون بيض مع البرتقالطريقة خبز كيكة البرتقال