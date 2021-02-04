الكريب الأصلي حضري كريب المحلات بكل سهولة وبمكونات موجوده في البيت

عجينة الكريب تعد من أشهر المعجنات التي يجب على جميع السيدات معرفة تحضيرها، حتى يستطيعوا اعداد الكريب الشهي بجميع أنواعه لأفراد عائلتهم في المنزل، لأن الجميع يعشقون تناول الكريب بكثرة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل عجينة الكريب في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة. طريقة تحضير عجينة الكريب الحلو طريقة تحضير عجينة الكريب الحلو مكونات عجينة الكريب كوب ونصف كبير من الطحين.

كوب ونصف كبير من الحليب.

2 بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة ونصف كبيرة زيت ذرة.

ثلاث ملاعق متوسطة من السكر الناعم.

نصف ملعقة كبيرة فانيلا. طريقة التحضير اخفقي الزيت مع البيض، والفانيلا، والحليب، والسكر جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي. ضيفي مقدار الطحين إلى خليط البيض، ثم اخفقي المكونات مرة اخرى، حتى يتكون خليط كريمي. ضعي مقلاة مناسبة على نار متوسطة، ثم ضعي بها رشة من الزيت. اسكبي كمية من الخليط في المقلاة، حتى يأخذ الخليط شكل القرص، ثم اتركيه لبضع ثواني، ثم اقلبي القرص على الجهة الأخرى، حتى تكتسب العجينة اللون الذهبي من جميع الجهات. كرري الخطوة السابقة مع باقي مقدار الخليط، حتى يصبح عجين الكريب الحلو جاهز للحشو. طريقة عمل الكريب الحلو بالشوكولاته طريقة التحضيرطريقة عمل الكريب الحلو بالشوكولاته المقادير: كأس كبير من الدقيق.

150 جرام من الحليب.

2 بيضة متوسطة الحجم.

ثلث ملعقة كبيرة من الفانيلا.

2 ملعقة صغيرة من السمن.

2 ملعقة صغيرة من السكر. مقادير الحشو كأس كبير من الحليب.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

10 جرام من النشا.

4 ملاعق صغيرة من الكاكاو. طريقة التحضير امزجي الفانيلا مع مقدار الدقيق في وعاء مناسب للخلط. اخفقي باقي المكونات مع بعضها البعض، ثم ضيفيها إلى خليط الدقيق، ثم اخفقيهم جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط كريمي. ضعي مقلاة كبيرة على نار هادئة، ثم ضعي بها القليل من الزيت. اسكبي كمية قليلة من الخليط في المقلاة، حتى يصبح مثل القرص، ثم اتركي العجين بالمقلاة لبضع ثواني، ثم قومي بتقليب العجين، حتى يكتسب العجين اللون الذهبي من جميع الجهات. كرري الخطوة السابقة مع باقي كمية الخليط، حتى يصبح عجين الكريب جاهز للحشو. اخلطي جميع مكونات الحشو بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم ضعي المكونات في وعاء حراري على نار متوسطة. اتركي الخليط على نار هادئة حتى يتكون خليط كثيف، ثم اتركيه جانبا حتى يهدأ قليلا. وزعي خليط الشوكولاتة فوق عجين الكريب، ثم قومي بلف العجين، حتى يصبح جاهز للتقديم. مقادير الحشوطريقة التحضير الوسوم

عجينة الكريب تعد من أشهر المعجنات التي يجب على جميع السيدات معرفة تحضيرها، حتى يستطيعوا اعداد الكريب الشهي بجميع أنواعه لأفراد عائلتهم في المنزل، لأن الجميع يعشقون تناول الكريب بكثرة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل عجينة الكريب في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة. طريقة تحضير عجينة الكريب الحلو طريقة تحضير عجينة الكريب الحلو مكونات عجينة الكريب كوب ونصف كبير من الطحين.

كوب ونصف كبير من الحليب.

2 بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة ونصف كبيرة زيت ذرة.

ثلاث ملاعق متوسطة من السكر الناعم.

نصف ملعقة كبيرة فانيلا. طريقة التحضير اخفقي الزيت مع البيض، والفانيلا، والحليب، والسكر جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي. ضيفي مقدار الطحين إلى خليط البيض، ثم اخفقي المكونات مرة اخرى، حتى يتكون خليط كريمي. ضعي مقلاة مناسبة على نار متوسطة، ثم ضعي بها رشة من الزيت. اسكبي كمية من الخليط في المقلاة، حتى يأخذ الخليط شكل القرص، ثم اتركيه لبضع ثواني، ثم اقلبي القرص على الجهة الأخرى، حتى تكتسب العجينة اللون الذهبي من جميع الجهات. كرري الخطوة السابقة مع باقي مقدار الخليط، حتى يصبح عجين الكريب الحلو جاهز للحشو. طريقة عمل الكريب الحلو بالشوكولاته طريقة التحضيرطريقة عمل الكريب الحلو بالشوكولاته المقادير: كأس كبير من الدقيق.

150 جرام من الحليب.

2 بيضة متوسطة الحجم.

ثلث ملعقة كبيرة من الفانيلا.

2 ملعقة صغيرة من السمن.

2 ملعقة صغيرة من السكر. مقادير الحشو كأس كبير من الحليب.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

10 جرام من النشا.

4 ملاعق صغيرة من الكاكاو. طريقة التحضير امزجي الفانيلا مع مقدار الدقيق في وعاء مناسب للخلط. اخفقي باقي المكونات مع بعضها البعض، ثم ضيفيها إلى خليط الدقيق، ثم اخفقيهم جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط كريمي. ضعي مقلاة كبيرة على نار هادئة، ثم ضعي بها القليل من الزيت. اسكبي كمية قليلة من الخليط في المقلاة، حتى يصبح مثل القرص، ثم اتركي العجين بالمقلاة لبضع ثواني، ثم قومي بتقليب العجين، حتى يكتسب العجين اللون الذهبي من جميع الجهات. كرري الخطوة السابقة مع باقي كمية الخليط، حتى يصبح عجين الكريب جاهز للحشو. اخلطي جميع مكونات الحشو بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم ضعي المكونات في وعاء حراري على نار متوسطة. اتركي الخليط على نار هادئة حتى يتكون خليط كثيف، ثم اتركيه جانبا حتى يهدأ قليلا. وزعي خليط الشوكولاتة فوق عجين الكريب، ثم قومي بلف العجين، حتى يصبح جاهز للتقديم. مقادير الحشوطريقة التحضير

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