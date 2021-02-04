بسكويت نشادر المقرمش بوصفتين مختلفتين بسكوت أصابع الشوكولاته

البسكويت من الحلويات المقرمشة الرائعة التي تعد وتصنع بمختلف الطرق، ويوجد الكثير من الوصفات لعمل بسكويت واليوم سنقدم لكم وصفتين مختلفتين بسكويت النشادر وبسكويت أصابع الشوكولاته الشهية، فبسكويت المصنوع من النشادر من أسهل أنواع البسكويت التي عادة ما تقدم في الأعياد لأنه يتميز بطعم مختلف عن أنواع البسكويت الأخرى، فتابعونا في تحضير بسكويت الهش المقرمش بوصفتين مختلفتين بهم مذاق خاص مع صوص شوكولاته الرائع. طريقة بسكويت النشادر المقرمش 5 كيلو دقيق أبيض. 2 عبوة زبدة بحرارة الغرفة أو طرية. عدد 2 كوب سكر بودرة. ربع كيلو لبن كامل الدسم. عدد 3 ملاعق كبيرة عصير أو رائحة برتقال. ملعقة كبيرة فانيليا. عدد 10 بيض بحرارة المطبخ. 2 باكو بيكنج باودر. خطوات تحضير بسكويت نشادر مقرمش في البداية يمكن تقليل الكمية السابقة على حسب الرغبة بتقليل مقدار المكونات، في وعاء يالخفق سنقوم بخفق الزبدة مع السكر.

يستمر الخفق جيدا حتى يكون التأكد من ذوبان السكر ويكون مزيج مرتفع كريمي.

وننزل بالبيض بالتدريج ثم يضاف عليها العصير مع الفانيليا، ويضاف البيض واحدة تلو الأخرى حتى يكون مزيج كريمي.

يضاف الحليب بالتدريج للمزيج إلى أن يكون المزيج كريمي أكثر مما سبق.

ثم يضاف الدقيق مع البيكنج باودر ورشة ملح صغيرة ويقلب الدقيق ويضاف كوب يلي الأخر ويستمر الخفق بالمضرب.

حتى يأخذ القوام المرغوب فيه بعد إضافة كل المكونات ورائحة البسكويت في حالة كان العجين يابس يمكن وضع كوب حليب أخر.

تترك العجين لتهدأ وترتاح لمدة ساعة في الثلاجة، ثم يخرج من الثلاجة ويشكل بقمع الحلواني أو ماكينة البسكويت.

بعد وضعه في الصينية يترك يرتاح لمدة نصف ساعة أخرى ويدخل الفرن الساخن على حرارة 180 مئوية.

ثم عندما ينضج البسكويت يخرج ويترك حتى يبرد تماما ثم ينزع من الصينية ويحفظ في علب محكمة الغلق. طريقة بسكويت النشادر المقرمشخطوات تحضير بسكويت نشادر مقرمش مقادير بسكويت أصابع الشوكولاته 250 جرام زبدة طرية. ربع كوب سكر ناعم. ملعقة صغيرة فانيليا. كوب و3/4 الكوب من الدقيق. ربع كوب دقيق أرز. 300 جرام شوكولاته مذابة. عدد 3 ملاعق صغيرة من زيت نباتي. مقادير بسكويت أصابع الشوكولاته الوسوم

البسكويت من الحلويات المقرمشة الرائعة التي تعد وتصنع بمختلف الطرق، ويوجد الكثير من الوصفات لعمل بسكويت واليوم سنقدم لكم وصفتين مختلفتين بسكويت النشادر وبسكويت أصابع الشوكولاته الشهية، فبسكويت المصنوع من النشادر من أسهل أنواع البسكويت التي عادة ما تقدم في الأعياد لأنه يتميز بطعم مختلف عن أنواع البسكويت الأخرى، فتابعونا في تحضير بسكويت الهش المقرمش بوصفتين مختلفتين بهم مذاق خاص مع صوص شوكولاته الرائع. طريقة بسكويت النشادر المقرمش 5 كيلو دقيق أبيض. 2 عبوة زبدة بحرارة الغرفة أو طرية. عدد 2 كوب سكر بودرة. ربع كيلو لبن كامل الدسم. عدد 3 ملاعق كبيرة عصير أو رائحة برتقال. ملعقة كبيرة فانيليا. عدد 10 بيض بحرارة المطبخ. 2 باكو بيكنج باودر. خطوات تحضير بسكويت نشادر مقرمش في البداية يمكن تقليل الكمية السابقة على حسب الرغبة بتقليل مقدار المكونات، في وعاء يالخفق سنقوم بخفق الزبدة مع السكر.

يستمر الخفق جيدا حتى يكون التأكد من ذوبان السكر ويكون مزيج مرتفع كريمي.

وننزل بالبيض بالتدريج ثم يضاف عليها العصير مع الفانيليا، ويضاف البيض واحدة تلو الأخرى حتى يكون مزيج كريمي.

يضاف الحليب بالتدريج للمزيج إلى أن يكون المزيج كريمي أكثر مما سبق.

ثم يضاف الدقيق مع البيكنج باودر ورشة ملح صغيرة ويقلب الدقيق ويضاف كوب يلي الأخر ويستمر الخفق بالمضرب.

حتى يأخذ القوام المرغوب فيه بعد إضافة كل المكونات ورائحة البسكويت في حالة كان العجين يابس يمكن وضع كوب حليب أخر.

تترك العجين لتهدأ وترتاح لمدة ساعة في الثلاجة، ثم يخرج من الثلاجة ويشكل بقمع الحلواني أو ماكينة البسكويت.

بعد وضعه في الصينية يترك يرتاح لمدة نصف ساعة أخرى ويدخل الفرن الساخن على حرارة 180 مئوية.

ثم عندما ينضج البسكويت يخرج ويترك حتى يبرد تماما ثم ينزع من الصينية ويحفظ في علب محكمة الغلق. طريقة بسكويت النشادر المقرمشخطوات تحضير بسكويت نشادر مقرمش مقادير بسكويت أصابع الشوكولاته 250 جرام زبدة طرية. ربع كوب سكر ناعم. ملعقة صغيرة فانيليا. كوب و3/4 الكوب من الدقيق. ربع كوب دقيق أرز. 300 جرام شوكولاته مذابة. عدد 3 ملاعق صغيرة من زيت نباتي. مقادير بسكويت أصابع الشوكولاته

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسكويت نشادر المقرمش بوصفتين مختلفتين بسكوت أصابع الشوكولاته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.