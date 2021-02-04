البرجر البيتي بنصف كيلو لحم مفروم يعملك كيلو برجر بمكون واحد

طريقة تحضير البرجر في المنزل، يعتبر البرجر من أكثر المأكولات الشهية واللذيذة التي يفضلها الكثير من الأشخاص سواء كانوا أطفال أو صغار ولكن تخشى بعض من الأمهات على أن تقوم بشرائها من الخارج وذلك ما يدفعها لتحضيرها في المنزل وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البرجر في المنزل. مقادير البرجر البيتي: نصف كيلو من اللحم البقري المفروم.

بصلة صغيرة.

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة من الكاتشاب.

ملعقتان كبيرتان من البقسماط.

نصف ملعقة كبيرة من الخردل.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف معلقة من السبعة بهارات.

رشة من الفلفل. خطوات تحضير البرجر البيتي: مقادير البرجر البيتي:خطوات تحضير البرجر البيتي: القيام بإحضار إناء ويتم وضع اللحمة فيه بعد أن يتم فرمها جيداً لحين أن تصبح ناعمة.

القيام ببشر البصلة ويتم وضع البصلة المبشورة على اللحم.

يتم تقشير الثوم وبعد ذلك يتم وضعه على اللحمة القيام بإضافة كلاً من الكاتشاب والخردل والبقسماط والسبع بهارات والملح والفلفل الأسود والقرفة للخليط السابق.

خلط المكونات جيداً لحين أن تختلط مع بعضها البعض يتم تقسيم الخليط إلى ثماني قطع متساوية.

ويتم تشكيل أقراص من كل قطعة ثم وضعها على طبق وتكرار العملية لحين انتهاء الكمية.

إحضار مقلاة ويتم وضع فيها ملعقة من الزيت النباتي.

ويتم وضع قطع البرجر وقليهم جيداً من الجهتين ثم يتم تقديمها وتناولها مع البطاطس الساخن والكاتشاب. طريقة عمل برجر الدجاج البيتي: طريقة عمل برجر الدجاج البيتي: يعتبر برجر الدجاج البيتي من أكثر الوجبات الشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص ومحببة لدى الصغار والكبار ولكن بعض الأمهات تخشى شرائها من الخارج، لذا سنوضح في السطور الآتية طريقة تحضير برجر الدجاج في المنزل بالخطوات. مقادير برجر الدجاج البيتي: نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية والمفرومة.

بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة من الكاتشاب.

ملعقتان كبيرتان من البقسماط.

نصف ملعقة كبيرة من الخردل.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف معلقة من السبعة بهارات.

رشة من الفلفل. طريقة تحضير الدجاج البرجر: مقادير برجر الدجاج البيتي:طريقة تحضير الدجاج البرجر: طريقة تحضير الدجاج البرجر نفس خطوات تحضير البرجر باللحم المفروم، وسنوضحها بالتفصيل: بالأول نقوم بفرم الدجاج ومعها البصل المفروم ايضا.

نقشر الثوم ونضعه بالمفرمة مع الخردل والبقسماط والفلفل والملح والسبع بهارات، والزيت ثم نخلطهم سويا وفي إناء أخر نضع الدجاج المفروم ونضع عليه الخليط السابق ثم نخلطهم جيدا.

نشكل خليط الدجاج السابق لأقراص متساوية حتى تنتهي كل الكمية

الخطوة التالية نضع مقلاة على النار ونضع بها ملعقة من الزيت ونقوم بتسوية برجر الدجاج بكل سهولة. الوسوم

طريقة تحضير البرجر في المنزل، يعتبر البرجر من أكثر المأكولات الشهية واللذيذة التي يفضلها الكثير من الأشخاص سواء كانوا أطفال أو صغار ولكن تخشى بعض من الأمهات على أن تقوم بشرائها من الخارج وذلك ما يدفعها لتحضيرها في المنزل وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البرجر في المنزل. مقادير البرجر البيتي: نصف كيلو من اللحم البقري المفروم.

بصلة صغيرة.

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة من الكاتشاب.

ملعقتان كبيرتان من البقسماط.

نصف ملعقة كبيرة من الخردل.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف معلقة من السبعة بهارات.

رشة من الفلفل. خطوات تحضير البرجر البيتي: مقادير البرجر البيتي:خطوات تحضير البرجر البيتي: القيام بإحضار إناء ويتم وضع اللحمة فيه بعد أن يتم فرمها جيداً لحين أن تصبح ناعمة.

القيام ببشر البصلة ويتم وضع البصلة المبشورة على اللحم.

يتم تقشير الثوم وبعد ذلك يتم وضعه على اللحمة القيام بإضافة كلاً من الكاتشاب والخردل والبقسماط والسبع بهارات والملح والفلفل الأسود والقرفة للخليط السابق.

خلط المكونات جيداً لحين أن تختلط مع بعضها البعض يتم تقسيم الخليط إلى ثماني قطع متساوية.

ويتم تشكيل أقراص من كل قطعة ثم وضعها على طبق وتكرار العملية لحين انتهاء الكمية.

إحضار مقلاة ويتم وضع فيها ملعقة من الزيت النباتي.

ويتم وضع قطع البرجر وقليهم جيداً من الجهتين ثم يتم تقديمها وتناولها مع البطاطس الساخن والكاتشاب. طريقة عمل برجر الدجاج البيتي: طريقة عمل برجر الدجاج البيتي: يعتبر برجر الدجاج البيتي من أكثر الوجبات الشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص ومحببة لدى الصغار والكبار ولكن بعض الأمهات تخشى شرائها من الخارج، لذا سنوضح في السطور الآتية طريقة تحضير برجر الدجاج في المنزل بالخطوات. مقادير برجر الدجاج البيتي: نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية والمفرومة.

بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة من الكاتشاب.

ملعقتان كبيرتان من البقسماط.

نصف ملعقة كبيرة من الخردل.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف معلقة من السبعة بهارات.

رشة من الفلفل. طريقة تحضير الدجاج البرجر: مقادير برجر الدجاج البيتي:طريقة تحضير الدجاج البرجر: طريقة تحضير الدجاج البرجر نفس خطوات تحضير البرجر باللحم المفروم، وسنوضحها بالتفصيل: بالأول نقوم بفرم الدجاج ومعها البصل المفروم ايضا.

نقشر الثوم ونضعه بالمفرمة مع الخردل والبقسماط والفلفل والملح والسبع بهارات، والزيت ثم نخلطهم سويا وفي إناء أخر نضع الدجاج المفروم ونضع عليه الخليط السابق ثم نخلطهم جيدا.

نشكل خليط الدجاج السابق لأقراص متساوية حتى تنتهي كل الكمية

الخطوة التالية نضع مقلاة على النار ونضع بها ملعقة من الزيت ونقوم بتسوية برجر الدجاج بكل سهولة.

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