الكزبرة هى نوع من أنواع التوابل وأحد أشهر الأعشاب الطبية، التي تُزرع فى شرق آسيا وحوض البحر المتوسط، يعتمد عليها الكثيرون بسبب احتوائها على العناصر الغذائية المفيدة، وتُعد مصدرًا غنيًّا للمعادن والفيتامينات وخاصة فيتامين ( أ ) الذى يعزز مناعة الجسم، وفيتامين ( ج ) الذى يساعد على ترميم الأنسجة والنمو، وتحتوى على المعادن الهامة لصحة الجسم كالبوتاسيوم والماغنسيوم الذى يقوم بدوره فى الحفاظ على قوة العظام، وأشارت العديد من الدراسات على الكزبرة وفوائدها التى لا تعد ولا تحصى لمرضى الضغط والسمنة والكوليسترول والسكري والبشرة والجلد … وغيرها من الأمراض الأخرى.

الكزبرة وفوائدها الصحية

تُعد الكزبرة من أكثر النباتات العشبية التى لها العديد من الفوائد الصحية التى لا تُعد ولا تحصى، لاحتوائها على العديد من المعادن والفيتامينات التى يحتاجها الجسم، وتُعد بصدد حاجز قوى ضد بعض الأمراض.

الكزبرة للتنحيف

الكزبرة من أهم الأعشاب التى تساعد على الوصول إلى الوزن المثالي بسبب احتوائها على الكثير من المعادن مثل: النحاس والماغنسيوم والحديد والكالسيوم، فهى غنية بالألياف الطبيعية التى تساعدك على الشعور بالشبع، ، وتقوم بدورها أيضًا فى التخلص من السوائل الزائدة بالجسم عن طريق شربها يوميًّا على الريق،لأنها من أكثر مدرات البول الطبيعية.

الكزبرة وضغط الدم

تُعد الكزبرة من أفضل الأعشاب التى تساعد على التخلص من السوائل المحتبسة بالجسم، وهذا يقوم بدروه فى خفض ضغط الدم المرتفع الذى يعانى منه الكثير من الأشخاص بصورة كبيرة، فمن المعروف أن الضغط المرتفع سببًا للعديد من الأمراض الخطيرة كأمراض القلب وتصلب الشرايين والكوليسترول، وتناول كوب من مغلى الكزبرة يوميًّا يساهم إلى حد كبير بخفض ضغط الدم المرتفع، لذلك يجب على مرضى الضغط المنخفض عدم الإسراف فى تناول الكزبرة لدورها الفعال فى خفض ضغط الدم.

الكزبرة والكوليسترول

إن ارتفاع الكوليسترول فى الدم يؤدى إلى العديد من الأمراض الخطيرة، كالإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية وقد يكون ذلك بسبب عوامل وراثية أو بسبب عدم تناول الغذاء الصحى المفيد، فقد أثبتت بعض الدراسات على أن الحرص على تناول الكزبرة مع اتباع نظام غذائى مفيد يُساهم إلى حد كبير على التخلص من الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار بالجسم.

وهناك الكثير من الفوائد الأخرى التى لاتعد ولاتحصى للكزبرة وهى:

التقليل من الانتفاخ و اضطراب المعدة.

التخفيف من ألم الأسنان.

منع هشاشة العظام والتسمم الغذائى.

تقوية جهاز المناعة.

علاج فعال للحساسية الموسمية.

علاج الأنيميا وفقر الدم.

تنظيم ضربات القلب.

تحسين وظائف الكبد.

علاج فعال للإسهال.

تمنع الغثيان والقئ.

تعالج الجلد الجاف والاكزيما.

علاج حب الشباب.

تنقية البشرة من الشوائب.

تخفيف الحكة.

تمنع تساقط الشعر.

مضادة للروماتيزم والالتهابات.

مدر طبيعى للبول.

وبالرغم من فوائها الكثيرة التى لا تعد ولا تحصى لابد من تناولها بكميات معتدلة خاصة لمرضى الضغط المنخفض.