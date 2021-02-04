أشهر الأكلات الشعبية السعودية ذو المذاق الحلو الذى لا يقاوم

الأكلات السعودية تشتهربالمذاق الحلو الذى لا يقاوم، ونكهاته القوية ذات الطعم الخاص، لاعتماد المطبخ السعودي على البهارات والتوابل المميزة عندهم كالزعفران والقرنفل والكركم والزنجبيل … وغيرها من التوابل التى تضيف الطعم اللذيذ المفضل لديهم، ويتميز المطبخ السعودي بأشهر الأكلات الشعبية المنتشرة بين سكان المملكة العربية السعودية، التى تدل على موروثها الثقافي والحضاري القديم واختلاف طريقة عمل كل وجبة حسب عادات وثقافة كل منطقة، فهى غنية باللحوم والأرز والدقيق الأسمر، وتُعد الكبسة من أشهر الأكلات الشعبية المنتشرة بين الشعب السعودي وغير السعودي، وغيرها من الأكلات مثل: المفطح، المنسف، الجريش، المكبوس، الأرز الحساوي، الربيان، الكنعد، العصيدة، سليق، مشبوس السمك، القرصان، الكليجا، الحنيني، فسوف نستعرض معكم أشهربعض هذه الأكلات.

الكبسة السعودي أو المكبوس

من أشهر الأكلات الشعبية المنتشرة في السعودية، وتوجد في أكثر مناطق المملكة، وتتكون من الدجاج والأرز البسمتي وبهار الكبسة أو لحم الغنم والإبل، وتتزين بالمكسرات والزبيب، وقد نالت الكبسة شهرة كبيرة في جميع دول الخليج والدول العربية، وخاصة أنها من الوجبات السهلة الشهية.

المفطح

يعتبر أحد أشهر الأكلات الشعبية فى السعودية، وهو من أحد أشكال الجود والكرم عند الناس، ويُقدم المفطح في الأعراس والعزومات، فهو عبارة عن أرز مطبوخ فوقه لحم خروف مع إضافة الكثير من البهارات كالقرفة والفلفل والكبد والبيض المسلوق.

سليق

السليق من أشهر الأطباق فى منطقة الطائف والحجاز، فهو عبارة عن لحم خروف أو دجاج مع أرز أبيض والحليب ومعجون الطماطم، بالإضافة إلى البهارات من قرفة وقرنفل وفلفل وكزبرة وزبدة.

مشبوس السمك

من أفضل الأكلات الشعبية المنتشرة في السعودية، ويتكون من الأرز والسمك وبعض التوابل من قرفة وفلفل اسود وزعفران.

المطازير

تكمن شهرة هذه الأكلة فى منطقة نجد، ويتم عمل الأكلة من اللحم والجبن وتقدم مع الخضراوات والمرقة.

الجريش

تعتبر السعودية والأردن وفلسطين من أكثر الدول التى تشتهر بعمل هذه الأكلة، ويتم تحضيرها من القمح اللقيمي المجروش مع مرقة اللحم والكمون والبصل والفلفل الأسود.

الكليجا

أكلة شعبية تشتهر بها منطقة القصيم، تتكون من الحنطة المحشية بالتمر، مع الزعفران والهيل ومن الممكن استبدال الدبس بالتوفي ويُقطع لأشكال مختلفة.

العصيدة

من أشهر الحلويات الشعبية والمشهورة، تتكون من دقيق القمح والماء والقليل من الملح، وتقدم مع السمن البلدي.

الربيان

أكلة ذات فائدة كبيرة وطعم شهي جميل، وتُطبخ مع صلصة الطماطم وتُوضع مع الأرز فتصير وجبة غذائية كاملة.

الأرز الحساوي

مزروع فى مدينة الأحساء، وذلك سبب تسميته بهذا الاسم ولونه بنى وأهم ما يميزه التوابل والبهارات والمكسرات التى تجعله من أحلى وأطعم الوجبات.

وهناك العديد من الأكلات الشعبية الأخرى التى اشتهرت بها السعودية، ولكن على حسب ثقافة وموروث كل منطقة، خاصة فى موسم الحج ووجود العديد من الجنسيات الأخرى من مختلف البلاد أدى إلى كثرة تبادل الخبرات بين الشعب السعودي وغيره من الشعوب الأخرى.