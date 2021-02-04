فطائر روسية بدون حليب للفطور هشه وخفيفه بدون فرن روعة

فطائر روسية بدون حليب للفطور هشه وخفيفه الفطائر الروسية هي التي يمكن أن نقوم بتناولها وتحضيرها داخل المنزل بطريقة سهلة دون ان نشعر بأي مجهودك كما تعتبر هي من ضمن الوجبات الروعة في تناولها يمكن أن نقوم بتناول كوجبة من الفطور وهي تستحق التجربة، كما أن الفطائر الروسية تم اكتشافها، لأول مرة في دولة سوريا روسيا وبعد ذلك انتشر في جميع أنحاء الدول لما لديها من مذاق مختلف وتحضير سهل جدا بدلا من أن نقوم بشرائها من محلات المخبوزات يمكننا ايضا أن نقوم بتحضيرها داخل المنزل بأقل تكلفة كل ما عليك هو أن تتبع الخطوات.

طريقة عمل فطائر روسية بدون حليب في المنزل



طبقنا اليوم سوف يكون طريقة الفطائر الروسية بدون استخدام الحليب والعجينة، تداولت في جميع أنحاء العالم يمكن أن نقوم بتحضيرها بطعم محبب ورائع، يكون تناولها الكبار والصغار، ولكن يوجد فئة كبيرة من النساء لا يعلمون ما هي الطريقة التي يقوم في تحضير فطائر روسية وتكون سهلة وبسيطة، لذا سوف نحضر اليوم الطريق بدون أي تكلفة عالية

المكونات:-

2 كوب من الدقيق.

كوب من المياه الدافئ.

ملعقة من الملح.

ملعقة من السكر.

خميرة فورية .

جبنة موتزاريلا.

كمية بسيطة من الزبدة.

اولاً يمكن أن نقوم بتحضير وعاء عميق.

نبدا باضافة الفانيليا والزبدة..

و نبدأ في خفقه جيدا باستخدام المضرب الكهربائى بعد ذلك نبدا في اضافة الحليب.

ثم بعد ذلك نضيف السكر والملح و ايضا نقوم باضافة البيكنج بودر..

ثم نتمكن من اضافة السكر والخميرة الفورية و كمية الدقيق.

كما يمكننا أن نستمر في العجن ونستعين بالعجانه أن وجدت.

ولكن يمكننا أن نقوم بإضافة كمية بسيطة من الملح وزيت.

ونتركها لمدة نصف ساعة لكي ترتاح وتختمر.

يمكننا أن نقوم باضافة الحشوة التي نرغب فيه.

ونبدا بغلق جميع أطراف الفطائر و نضعها في طاسة بها كمية بسيطة من الزيت ونقوم بوضعها على النار.

يفضل ان نقوم بتقليب الفطائر الروسية إلى الجانب الآخر لكي تستوي.

طريقة التحضير: