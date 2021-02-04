تحلية باردة بنصف لتر حليب لتحضير اجمل والذ تحلية في10دقائق

أغلب الاحيان نحتاج أن نقوم بتحضير طعم مميز ورائع خلابه، أو إذا حضر احد من الضيوف وليس لدينا أي نوع من الحلويات، كما يمكن أن نقوم بتقديمها لضيوفنا لذلك سوف نوفر اليوم تحلية باردة لا تؤخذ 10 دقائق في تحضيرها فهي اروع واحلي طعم يمكن أن نقوم بتناوله كما يمكن ايضا نقوم بتقديم للضيوف في أي وقت وتقديمه لأبناءنا، وذلك للمميزات العديدة، والطعم الشهي و أيضا بالاضافة إلى ذلك المكونات الغذائية التي يمتلك هذا التحلية الباردة، لأن دائما يقوم بتقديم كل ماهو جديد حول توفير الوصفات، والحلويات الرائعة لذا يمكنك أن تتبعي السطور القادمة وسوف تجد كل ما ترغبي فيه.

يمكنك عزيزتي أن تقومى بتحضير هذه الحلوى الرائعه الباردة والهائلة، بأقل تكلفة باستخدام نصف كيلو فقط من الحليب البارد، ونجد جمالنا من تقديم هذه الوصفة الفعالة كما لا يمكننا أن نقوم باستخدامها في الفرن، لانها حلوة رائعة يتم تقديمها للضيوف وفي المناسبات السعيدة كما أنها من الأساسيات في اعياد الميلاد كل ماعليك هو أن تتبع الخطوات والمكونات جيدا.

2 حبات من البيض.

2 كوب من الحليب، أو نصف كيلو كوب من الزبدة.

كوب الا ربع من السكر البودر.

معلقة من البيكنج باودر.

معلقه بيكربونات الصوديوم.

نبدأ بوضع الحليب الدافئ على النار مع أضافه السمن.

ونبدأ بمزج هذه المكونات جيدا.

ثم نبدأ بإضافة البيض والفانيليا كما يمكننا أن نقوم بهذا الاستعانة بالمضرب الكهربائي.

في هذه الطريقة او يمكن استبداله بالعجانة.

كما يمكنك أيضا أن تقومي بإضافة هذا المزيج في وعاء.

ثم نبدا باضافة هذا المزيج الرائع داخل الثلاجة لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 35 دقيقة.

ثم نبدأ بإخراجه من الثلاجة ونقوم بإضافة ربع كوب من الشوكولاتة السائلة.

ثم نبدأ بتقطيع هذه الحلوى الرائعة، وتقديمها وتقطيعها لجميع أطفالنا أو الضيوف.

طريقة التحضير

لذا أصبح بإمكانك أن تقومي بتحضير هذا الحلى في أي وقت لأنك سوف تتقني الطريقة لأنها من أبسط ما يمكن