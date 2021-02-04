خبز الحليب الهش مثل القطن للفطور اطيب وافضل نوع خبز بمكونات في كل منزل 

خبز الحليب الهش مثل القطن للفطور أغلب الامهات دائما يقوم بالبحث عن وصفات جديدة، ورائعه كما أن في الاوان الاخيرة قد اشتهرت طريقة جديدة لعمل خبز بالحليب ذات طعم مميز، ولذيذ وهش القوام متماسك كما أن العجينة تكون ناجحة اكبر، لذلك يمكننا اليوم أن نقوم بتحضير خبز الحليب الرائع بطريقة هشة وخفيفة، كالقطن يمكننا ان نقوم بتناوله فهو من افضل المخبوزات العالمية التي لا يصعب علينا نقوم بتحضير داخل المنزل كما أن مقاديرها رائعة، وبسيطة وسهلة لا تاخذ الا اشياء بسيطة، وتتواجد دائما في مطبخنا ولأننا نعلم دائما أن جميع القارئين يفضلون دائما تناول كل ما هو جديد لذلك سوف نوفر اليوم ومن خلال مقالنا هذا الطريقة الفعالة والمضمونة، والأسهل على الإطلاق في تحضير خبز الحليب..اتبعي الطريقة.

خبز الحليب الهش مثل القطن للفطور

إذا كنت ترغبين تناول خبز الحليب كل ماعليك هو أن تتبع المكونات التي سوف نتعرف عليها خلال السطور القادمة بجميع حذافيرها.

نبدأ بتحضير ملعقة من الخميرة، ويفضل أن تكون الفورية.

كوب من الحليب.

كوب من المياه.

نحضر بيضة واحدة.

خمس ملاعق من الزيت.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الملح.

نصف كيلو من الدقيق الابيض.