خبز الحليب الهش مثل القطن للفطور اطيب وافضل نوع خبز بمكونات في كل منزل 

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خبز الحليب الهش مثل القطن للفطور أغلب الامهات دائما يقوم بالبحث عن وصفات جديدة، ورائعه كما أن في الاوان الاخيرة قد اشتهرت طريقة جديدة لعمل خبز بالحليب ذات طعم مميز، ولذيذ وهش القوام متماسك كما أن العجينة تكون ناجحة اكبر، لذلك يمكننا اليوم أن نقوم بتحضير خبز الحليب الرائع بطريقة هشة وخفيفة، كالقطن يمكننا ان نقوم بتناوله فهو من افضل المخبوزات العالمية التي لا يصعب علينا نقوم بتحضير داخل المنزل كما أن مقاديرها رائعة، وبسيطة وسهلة لا تاخذ الا اشياء بسيطة، وتتواجد دائما في مطبخنا ولأننا نعلم دائما أن جميع القارئين يفضلون دائما تناول كل ما هو جديد لذلك سوف نوفر اليوم ومن خلال مقالنا هذا الطريقة الفعالة والمضمونة، والأسهل على الإطلاق في تحضير خبز الحليب..اتبعي الطريقة.خبز الحليب الهش مثل القطن للفطور
إذا كنت ترغبين تناول خبز الحليب كل ماعليك هو أن تتبع المكونات التي سوف نتعرف عليها خلال السطور القادمة بجميع حذافيرها.مكونات عمل خبز بلحليب
- نبدأ بتحضير ملعقة من الخميرة، ويفضل أن تكون الفورية.
- كوب من الحليب.
- كوب من المياه.
- نحضر بيضة واحدة.
- خمس ملاعق من الزيت.
- ملعقة من السكر.
- ملعقة من الملح.
- نصف كيلو من الدقيق الابيض.
- يجب عزيزتي أن تقومي تحضير وعاء عميق وضعي فيه المياه والخميرة، والسكر.
- وابدئي بدمج هذه المكونات السائلة.
- ثم نبداء بترك هذه المكونات ايضا لكي تختمر لمدة ساعة على الأقل.
- كما يمكنك عزيزتي أن تبدئي إضافة البيض وزيت الزيتون والحليب والملح كل هذا في وعاء.
- ثم نبدأ بتقليب هذا المزيج جيدا.
- يمكنك عزيزتي أن تضعى الدقيق بشكل تدريجي اثناء العجن أو يمكن أن تقومى الاستعانة في استخدام العجانة الكهربائية لكي تحصلي على عجينة متماسكة.
- يمكن أن تقومي بتغطية العجينة جيدا واتركيها في مكان.
- ثم أبدا يا عزيزتي بوضع قطع صغيرة وابدئي بفركها ايضا لمدة عشر دقائق.
- ثم قومي بتحضير صينية وضعي فيها ملعقة كبيرة من الزبدة
- وتكون مدهون ورش كمية صغيرة من الدقيق.
- يمكننا أن نقوم بإضافة هذه العجينة وضعي على الوجه ملعقة من الحليب.
- هنا تتمكني من ادخال هذا المزيج في الفرن الكهربائي.
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خبز الحليب الهش مثل القطن للفطور أغلب الامهات دائما يقوم بالبحث عن وصفات جديدة، ورائعه كما أن في الاوان الاخيرة قد اشتهرت طريقة جديدة لعمل خبز بالحليب ذات طعم مميز، ولذيذ وهش القوام متماسك كما أن العجينة تكون ناجحة اكبر، لذلك يمكننا اليوم أن نقوم بتحضير خبز الحليب الرائع بطريقة هشة وخفيفة، كالقطن يمكننا ان نقوم بتناوله فهو من افضل المخبوزات العالمية التي لا يصعب علينا نقوم بتحضير داخل المنزل كما أن مقاديرها رائعة، وبسيطة وسهلة لا تاخذ الا اشياء بسيطة، وتتواجد دائما في مطبخنا ولأننا نعلم دائما أن جميع القارئين يفضلون دائما تناول كل ما هو جديد لذلك سوف نوفر اليوم ومن خلال مقالنا هذا الطريقة الفعالة والمضمونة، والأسهل على الإطلاق في تحضير خبز الحليب..اتبعي الطريقة.خبز الحليب الهش مثل القطن للفطور
إذا كنت ترغبين تناول خبز الحليب كل ماعليك هو أن تتبع المكونات التي سوف نتعرف عليها خلال السطور القادمة بجميع حذافيرها.مكونات عمل خبز بلحليب
- نبدأ بتحضير ملعقة من الخميرة، ويفضل أن تكون الفورية.
- كوب من الحليب.
- كوب من المياه.
- نحضر بيضة واحدة.
- خمس ملاعق من الزيت.
- ملعقة من السكر.
- ملعقة من الملح.
- نصف كيلو من الدقيق الابيض.
- يجب عزيزتي أن تقومي تحضير وعاء عميق وضعي فيه المياه والخميرة، والسكر.
- وابدئي بدمج هذه المكونات السائلة.
- ثم نبداء بترك هذه المكونات ايضا لكي تختمر لمدة ساعة على الأقل.
- كما يمكنك عزيزتي أن تبدئي إضافة البيض وزيت الزيتون والحليب والملح كل هذا في وعاء.
- ثم نبدأ بتقليب هذا المزيج جيدا.
- يمكنك عزيزتي أن تضعى الدقيق بشكل تدريجي اثناء العجن أو يمكن أن تقومى الاستعانة في استخدام العجانة الكهربائية لكي تحصلي على عجينة متماسكة.
- يمكن أن تقومي بتغطية العجينة جيدا واتركيها في مكان.
- ثم أبدا يا عزيزتي بوضع قطع صغيرة وابدئي بفركها ايضا لمدة عشر دقائق.
- ثم قومي بتحضير صينية وضعي فيها ملعقة كبيرة من الزبدة
- وتكون مدهون ورش كمية صغيرة من الدقيق.
- يمكننا أن نقوم بإضافة هذه العجينة وضعي على الوجه ملعقة من الحليب.
- هنا تتمكني من ادخال هذا المزيج في الفرن الكهربائي.
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