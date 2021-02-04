طريقة تحضير كيكة القهوة لعشاق القهوة هشة ولذيذه وبمكونات بسيطة

طريقة تحضير كيكة القهوة، يفضل الكثير من الأشخاص تناول قطعة من الكيك بجانب مشروب القهوة في الصباح وقت الاستيقاظ، وهي من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار فهي سهلة ولذيذه وسريعة التحضير وتكون كل مكوناتها بسيطة وموجودة في كل منزل، حيث يمكن تقديمها في الكثير من المناسبات مثل والأفراح وأعياد الميلاد والحفلات وغيرها، فقد أصبح تناول كيك القهوة من أكثر الأصناف شعبية بين العديد من الناس وخاصة الذين يفضلون ويحبون القهوة، بكل بساطة ممكن أن نحضر كيكة القهوة بالكيك العادي عن طريق عمل كيكة عادية وسكب مشروب قهوة داخل الكيكة، ومن الممكن أن نحضر بسكوت-حبات-القهوة بجانب الكيكة وتقدم في المساء بجانب مشروب ساخن أو عصير بارد، وسوف نقدم المكونات بالخطوات لكي تصنعي أجمل وصفة لأطفالك. طريقة تحضير كيكة القهوة: مدة تحضير: 40 دقيقة.

تكفي لـ: 6 أشخاص. المكونات: 2 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الزيت النباتي.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من الكريمة المخفوقة.

نصف كوب من حبوب الشيكولاته.

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان كبار من مسحوق الكاكاو.

ملعقتان كبار من الحيب المجفف.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 حبات من البيض. طريقة عمل الكيكة: نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع المكونات الجافة مثل الدقيق الأبيض، والبيكنج بودر، والحليب المجفف، والفانيليا ثم نقوم بتقليب هذه المكونات مع بعض حتى تتجانس باستخدام ملعقة خشبية أو استخدام اليد. نحضر وعاء أخر ثم نقوم بوضع المكونات التالية: البيض، والسكر الأبيض الناعم، والزيت النباتي، والحليب السائل، ونقوم بخفقهم جيداً باستخدام المضرب الكهربائي. نقوم بإضافة خليط الدقيق إلي خليط البيض بالتدريج مع الخفق باستمرار حتى تنفذ كمية خليط الدقيق ونخفق لمدة لا تقل عن 5 دقائق. نحضر وعاء أخر ونقوم بتقسيم الخليط إلي جزئيين ثم نقوم بإضافة إلي الجزء الأول مسحوق الكاكاو ومسحوق القهوة ويفضل أن يكون الكاكاو منخول حتى تصبح العجينة هشة. نحضر الجزء الثاني من الكيكة ونتركه بالفانيليا. نحضر صينية ونقوم بدهنها بالزيت النباتي ونضيف خليط الكيك بالقهوة والكاكاو، ثم نحضر صينية أخري ونضع فيها الخليط الأخر بالفانيليا ونضعهم في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة أو أقل حتى تصبح لونها مائل الي اللون الذهبي. نخرج الكيك من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نحضر وعاء ونضع فيه الكريمة المخفوقة ونضع ملعقتان من القهوة بمذاق البندق ونخلطهم. نقوم بتزين الكيكة من الخارج بالكريمة ونقوم بوضع قطع الشيكولاته من فوق سطح الكيكة وتضع في الثلاجة لمدة 4 ساعات حتى تصبح متماسكة. نقوم بتحضير مشروب القهوة-التركي بجانب حلوي وتقدم. نحضر طبق ونضع في قطعة من الكيكة وتقدم في المساء بجانب المشروب المفضل. طريقة تحضير كيكة القهوة:المكونات:طريقة عمل الكيكة: الوسوم

طريقة تحضير كيكة القهوة، يفضل الكثير من الأشخاص تناول قطعة من الكيك بجانب مشروب القهوة في الصباح وقت الاستيقاظ، وهي من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار فهي سهلة ولذيذه وسريعة التحضير وتكون كل مكوناتها بسيطة وموجودة في كل منزل، حيث يمكن تقديمها في الكثير من المناسبات مثل والأفراح وأعياد الميلاد والحفلات وغيرها، فقد أصبح تناول كيك القهوة من أكثر الأصناف شعبية بين العديد من الناس وخاصة الذين يفضلون ويحبون القهوة، بكل بساطة ممكن أن نحضر كيكة القهوة بالكيك العادي عن طريق عمل كيكة عادية وسكب مشروب قهوة داخل الكيكة، ومن الممكن أن نحضر بسكوت-حبات-القهوة بجانب الكيكة وتقدم في المساء بجانب مشروب ساخن أو عصير بارد، وسوف نقدم المكونات بالخطوات لكي تصنعي أجمل وصفة لأطفالك. طريقة تحضير كيكة القهوة: مدة تحضير: 40 دقيقة.

تكفي لـ: 6 أشخاص. المكونات: 2 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الزيت النباتي.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من الكريمة المخفوقة.

نصف كوب من حبوب الشيكولاته.

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان كبار من مسحوق الكاكاو.

ملعقتان كبار من الحيب المجفف.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 حبات من البيض. طريقة عمل الكيكة: نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع المكونات الجافة مثل الدقيق الأبيض، والبيكنج بودر، والحليب المجفف، والفانيليا ثم نقوم بتقليب هذه المكونات مع بعض حتى تتجانس باستخدام ملعقة خشبية أو استخدام اليد. نحضر وعاء أخر ثم نقوم بوضع المكونات التالية: البيض، والسكر الأبيض الناعم، والزيت النباتي، والحليب السائل، ونقوم بخفقهم جيداً باستخدام المضرب الكهربائي. نقوم بإضافة خليط الدقيق إلي خليط البيض بالتدريج مع الخفق باستمرار حتى تنفذ كمية خليط الدقيق ونخفق لمدة لا تقل عن 5 دقائق. نحضر وعاء أخر ونقوم بتقسيم الخليط إلي جزئيين ثم نقوم بإضافة إلي الجزء الأول مسحوق الكاكاو ومسحوق القهوة ويفضل أن يكون الكاكاو منخول حتى تصبح العجينة هشة. نحضر الجزء الثاني من الكيكة ونتركه بالفانيليا. نحضر صينية ونقوم بدهنها بالزيت النباتي ونضيف خليط الكيك بالقهوة والكاكاو، ثم نحضر صينية أخري ونضع فيها الخليط الأخر بالفانيليا ونضعهم في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة أو أقل حتى تصبح لونها مائل الي اللون الذهبي. نخرج الكيك من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نحضر وعاء ونضع فيه الكريمة المخفوقة ونضع ملعقتان من القهوة بمذاق البندق ونخلطهم. نقوم بتزين الكيكة من الخارج بالكريمة ونقوم بوضع قطع الشيكولاته من فوق سطح الكيكة وتضع في الثلاجة لمدة 4 ساعات حتى تصبح متماسكة. نقوم بتحضير مشروب القهوة-التركي بجانب حلوي وتقدم. نحضر طبق ونضع في قطعة من الكيكة وتقدم في المساء بجانب المشروب المفضل. طريقة تحضير كيكة القهوة:المكونات:طريقة عمل الكيكة:

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