الطريقة الأصلية لكريم اللبان الدكر لبشرة مشدودة ووجه أبيض كالقمر والتخلص من التجاعيد

الطريقة الأصلية لكريم اللبان الدكر إذا كنت من الأشخاص التي تبحث عن وصفه هايله لتفتيح البشرة في وقت قياسي جدا أو إذا كنتى من الفتيات المقبلين على الزواج وليس لديهم أي وقت الاستخدام المنتجات الغير طبيعية، والتي تؤثر على بشرتهم يمكنك أن تستخدمي هذه الوصفة فهي فعالة جدا في تفتيح البشرة الداكنة كما تجعلك اميرة، وتقضي على تجاعيد البشرة، وتخلصك أيضا من الزيوت المتواجدة في البشرة، بجميع أنواعها إذا كانت الدهنية، والجافة لذا كل ما عليك هو أن تتبع خطوات الوصفة بكل ما فيها لكى تحصلى على الفيتامينات الهائله والبروتينات الرائعة من الوصفات الطبيعية…. تابعي معي التالي.

الطريقة الأصلية لكريم اللبان الدكر

استخدام وصفة لبان الدكر، وصودا الخبز هو افضل استخدام على الاطلاق لانه من الوصفات الاولي، والماسكات القليلة جدا التي تعمل على شد الوجه من أول استعمال لأنه ماسك يعمل على ازاله دهون البشره كما أنه ينظف المسام بطريقة متميزة، وينقي ايضا الجلد هذا الماسك رائع، كما يمكن أن تكوني باستخدام ملعقة من الملح مع هذا الماسك لكي تحصلي على ازالة التشققات الموجودة في البشرة والبقع الداكنة والهالات السوداء إذا كان في المناطق الحساسة فهو يتخلص منها بكل أمان.

المكونات-:

ربع كوب من ماء الذكر

ملعقة من صودا الخبز.

مع ملعقه من الملح.

2 ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من المياه.

طريقة تطبيق الوصفة:-

إذا كنت ترغبين في بشرة أفتح عدة الدرجات متعددة وفي وقت قياسي وإذا كانت ايضا تريدين أن تتخلصي من عدم توحد البشرة والبقع الداكنة الموجودة في البشرة والتجاعيد لذلك لتطبيق هذه الوصفة بالطرق التالية:-