تحلية ال 5 دقائق تذوب في الفم ذوبان أسهل واروع تحلية بمكونات بسيطة واقتصاديه جدا

إذا كنت ترغبين بشكل مستمر عن تحضير تحلية، وتقومي بتناولها في أي وقت، ولكن بمكونات اقتصادية وليس بمكونات عالية وايضا هذه التحلية يمكننا أن نقوم بتحضير في خمس دقائق فقط لذا عزيزتي سوف نتعرف اليوم على أفضل طريقة يمكن أن تقومي في تناولها في أي وقت وفي أي مكان وإذا حضر أحد من الضيوف علي فجاه يمكنك أيضا أن تقومي بوضع وتقديمها لضيوفك، وسوف تجعلك دائما الأفضل في عين أطفالك، وسوف يجعلها دائما يفضلون أن يقوموا بتناولها بشكل مستمر لأنها ذات مذاق شهي وطعم مميز ورائع كل ماعليك هو أن تتبعي هذا المقال لكي تحصلي على طريق الأفضل على الإطلاق.

تابعي معي طريقة تحلية الخمس دقائق والتي تتميز بمذاقها هائل، وطعم رائع ومميز كما أن طريقة تحضير لا تستغرق دقائق معدودة، وسوف تحصلي على افضل طعم تحليه هائل، بالإضافة على ذلك أن مكوناتها اقتصادية جدا، لا تأخذ مكونات كثيرة ومن اليوم لا يمكنك أن تقومي بشراء الحلويات من الخارج وسوف تقوم بتصنيعها داخل منزلك بطريقة بسيطة وطعم مبهر ومميز يجعلك تشعرين بالتألق أمام ضيوفك وأمام أطفالك أيضا.

نحضر كيلو من اللبن.

نحضر 4 ملاعق من النشا.

ملعقة من السكر.

2 ملعقة من القشطة.

ملعقة من الفانيليا.

رشة من الملح ملعقة من المستكة.