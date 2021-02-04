وصفة معكرونة بالبشاميل سهلة التحضير بالمكونات الصحيحية

وصفة معكرونة بالبشاميل محل بحث لدى الكثير من النساء، وذلك لأن المكرونة البشاميل هي الوجبة الأفضل للجميع، سواء كبار أو أطفال، كما أنها وجبة تحتوي على كافة المكونات الغذائية والعناصر المفيدة للجسم، ولذلك البحث عن طريقة عمل معكرونة بالبشاميل سهلة وبسيطة هو الأفضل، وذلك من أجل الحصول على وجبة متكاملة، وأيضًا وجبة سهلة لا تسبب الإرهاق، ونستطيع أن نقدم المكرونة بالبشاميل ضمن وصفات صحية للعشاء أو وصفة دجاج في الفرن أيضًا. مكونات وصفة معكرونة بالبشاميل وحتى نستطيع أن نقدم وصفة شهية ولذيذة من المكرونة بالبشاميل، لا بد أن نقوم بتحضير المكونات التالية:

نصف كيلو من المكرونة، ولكل نصف كيلو مكرونة نضيف ربع كيلو من اللحم المفروم.

أي عند الرغبة في زيادة الكمية، نضيف كيلو من المكرونة لنصف من اللحم المفروم.

ثم نحضر بصلة كبيرة ويتم تقطيعها بشكل كامل، وأيضًا نقوم بتوفير ملعقة من الطماطم أو عصير الطماطم.

كيلو من اللبن الحليب، ومعه أربع ملاعق من الدقيق الأبيض.

ملعقة من الزبدة، أو اثنين على حسب الرغبة، ثم نقوم بتوفير جبنة موزاريلا ويمكن الاستغناء عنها. تحضير معكرونة بالبشاميل واللحم المفروم في البداية علينا أن نضع المكرونة على النار من أجل أن يتم سلقها جيدًا، ونحرص بعد السلق أن نقوم بتصفيتها من المياه، ونقوم بغسلها جيدًا.

ثم في وعاء آخر على النار، علينا أن نقوم بوضع ملعقة من الزبدة وبها الدقيق المتاح لدينا، ونقوم بالتقليب، ثم نقوم بوضع اللبن البارد إلى الخليط، ونستمر بالتقليب جيدًا، ونقوم بعد ذلك بعملية التتبيل وفق الرغبة، فممكن أن نقوم بوضع ملعقة من الملح ومعها فلفل أسود، أو بهارات.

وعندما يتماسك الخليط نقوم بإطفاء النار عنه، ثم نتجه إلى عمل اللحمة المفرومة.

فنقوم بوضع البصل في ملعقة من السمن أو الزبدة، ونقوم بالتقليب.

ثم نقوم بوضع ملعقة الطماطم، ونضع اللحمة ونستمر في التقليب حتى تنضج، ونقوم بوضع التوابل.

ثم نحضر الوعاء الخاص بالمكرونة بالبشاميل، ونقوم بوضع جزء من البشاميل إلى المكرونة، ونضعه في الوعاء، ثم عليه نقوم بوضع اللحمة، ونقوم بوضع طبقة أخرى من المكرونة، ونغطيها بما يتبقى من البشاميل، ثم بعدها نقوم بوضع الموزاريلا ونقوم بإدخالها الفرن لمدة نصف ساعة. مكونات وصفة معكرونة بالبشاميلتحضير معكرونة بالبشاميل واللحم المفروم الوسوم

وصفة معكرونة بالبشاميل محل بحث لدى الكثير من النساء، وذلك لأن المكرونة البشاميل هي الوجبة الأفضل للجميع، سواء كبار أو أطفال، كما أنها وجبة تحتوي على كافة المكونات الغذائية والعناصر المفيدة للجسم، ولذلك البحث عن طريقة عمل معكرونة بالبشاميل سهلة وبسيطة هو الأفضل، وذلك من أجل الحصول على وجبة متكاملة، وأيضًا وجبة سهلة لا تسبب الإرهاق، ونستطيع أن نقدم المكرونة بالبشاميل ضمن وصفات صحية للعشاء أو وصفة دجاج في الفرن أيضًا. مكونات وصفة معكرونة بالبشاميل وحتى نستطيع أن نقدم وصفة شهية ولذيذة من المكرونة بالبشاميل، لا بد أن نقوم بتحضير المكونات التالية:

نصف كيلو من المكرونة، ولكل نصف كيلو مكرونة نضيف ربع كيلو من اللحم المفروم.

أي عند الرغبة في زيادة الكمية، نضيف كيلو من المكرونة لنصف من اللحم المفروم.

ثم نحضر بصلة كبيرة ويتم تقطيعها بشكل كامل، وأيضًا نقوم بتوفير ملعقة من الطماطم أو عصير الطماطم.

كيلو من اللبن الحليب، ومعه أربع ملاعق من الدقيق الأبيض.

ملعقة من الزبدة، أو اثنين على حسب الرغبة، ثم نقوم بتوفير جبنة موزاريلا ويمكن الاستغناء عنها. تحضير معكرونة بالبشاميل واللحم المفروم في البداية علينا أن نضع المكرونة على النار من أجل أن يتم سلقها جيدًا، ونحرص بعد السلق أن نقوم بتصفيتها من المياه، ونقوم بغسلها جيدًا.

ثم في وعاء آخر على النار، علينا أن نقوم بوضع ملعقة من الزبدة وبها الدقيق المتاح لدينا، ونقوم بالتقليب، ثم نقوم بوضع اللبن البارد إلى الخليط، ونستمر بالتقليب جيدًا، ونقوم بعد ذلك بعملية التتبيل وفق الرغبة، فممكن أن نقوم بوضع ملعقة من الملح ومعها فلفل أسود، أو بهارات.

وعندما يتماسك الخليط نقوم بإطفاء النار عنه، ثم نتجه إلى عمل اللحمة المفرومة.

فنقوم بوضع البصل في ملعقة من السمن أو الزبدة، ونقوم بالتقليب.

ثم نقوم بوضع ملعقة الطماطم، ونضع اللحمة ونستمر في التقليب حتى تنضج، ونقوم بوضع التوابل.

ثم نحضر الوعاء الخاص بالمكرونة بالبشاميل، ونقوم بوضع جزء من البشاميل إلى المكرونة، ونضعه في الوعاء، ثم عليه نقوم بوضع اللحمة، ونقوم بوضع طبقة أخرى من المكرونة، ونغطيها بما يتبقى من البشاميل، ثم بعدها نقوم بوضع الموزاريلا ونقوم بإدخالها الفرن لمدة نصف ساعة. مكونات وصفة معكرونة بالبشاميلتحضير معكرونة بالبشاميل واللحم المفروم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة معكرونة بالبشاميل سهلة التحضير بالمكونات الصحيحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.