خطوات عمل الدجاج المشوي على الفحم في البيت ذي الجاهز بتتبيلة رائعة وشهية

الدجاج المشوي واحدة من الأكلات الشهية والممتعة والتي يحبها الجميع الكبار والصغار، والتي يتمتع بطعم رائع للغاية، ويمكن تناوله في وجبة الغداء أو العشاء نظراً لقلة الدهون فيه، والبعض من ربات البيوت تعتمد على شراء الدجاج المشوي من المطاعم، والبعض الآخر تحرص على تجهيز الدجاج المشوي في البيت بنفسها، وتبحث عن تتبيلة شهية للدجاج المشوي، وهذا ما نطلعكم عليه الآن.

خطوات عمل الدجاج المشوي على الفحم

تتبيلة الدجاج المشوي هي سر الطعم الرائع التي يتمتع به، والتي تختلف من مطعم لأخر ومن سيدة لأخرى، فالتتبيلة تحتوي على الكثير من البهارات التي تمنح اللحم طعم شهي للغاية يزيد من طعمه اللذيذ والممتع.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بهارات دجاج.

ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبير خل أبيض.

دجاجة كاملة.

المكونات:طريقة تتبيلة الدجاج المشوي على الفحم:

يقطع الدجاج لثماني قطع، ويتم وضع كافة البهارات عليه “الملح، الفلفل الأسود، البابريكا، الزنجبيل، الحبهان، البصل والثوم البودر وعصير الليمون والخل” وتقلب المكونات كلها معاً وتترك في التتبيلة على الأقل ساعتين كاملتين.

يتم شوي الدجاج على الجريل أو في الفرن حسب المتوفر لديك لمدة ساعة ويقلب على الجانبين لتمام النضج، وبعد الانتهاء يتم إشعال النار في قطعة من الفحم ونطفئها بالزبدة وتوضع على الدجاج ثم يغطى حتى يأخذ من ريحة الفحم.