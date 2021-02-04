الإمارات تتجاوز 3.5 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، تقديم 123 ألفاً و740 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها ثلاثة ملايين و564 ألفاً و517 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 36.04 جرعة لكل 100 شخص.

وتستهدف الدولة تحصين وتطعيم 50% من سكان الدولة المؤهلين للحصول على لقاح كورونا بحلول نهاية مارس المقبل، حيث وفرت اللقاح في مئات المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس ومراكز اللقاح.

لقاحات جديدة لفيروس كورونا في الطريق

من جانبها، أكدت المتحدث الرسمي باسم القطاع الطبي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، أن هناك لقاحات جديدة لفيروس كورونا ستظهر قريباً، وقالت إن توجيه استثمارات عالمية كبيرة لمواجهة الجائحة أسهم في استخدام التكنولوجيا المتطورة في تصنيع اللقاحات، ما ساعد على اختصار المدة الزمنية لاختبارها.

إقبال كبير على التطعيمات في الإمارات

وذكرت الدكتورة الحوسني أن التركيز على تلقي فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة تطعيم كورونا يعود إلى أن أغلب الحالات على مستوى العالم التي احتاجت دخول غرف العناية المركزة، وحالات الوفاة أيضاً، كانت من هذه الفئة، لذلك من الضروري الاستمرار في تشجيعهم على تلقي اللقاح لحمايتهم، مشيرة إلى وجود إقبال كبير على التطعيمات، ما أسهم في إحراز الإمارات المركز الثاني على مستوى العالم في عدد الجرعات.

حملة ليكن خيارك التطعيم

وأشارت الحوسني إلى أن حملة ليكن خيارك التطعيم تهدف إلى تقليل انتشار الفيروس، إذ كلما زاد عدد الأشخاص المطعّمين في المجتمع زادت المناعة المجتمعية المكتسبة، ما يسهم في حماية المجتمع من المرض.