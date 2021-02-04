صحة أبوظبي تنتج 500 مليون إبرة خاصة بلقاح كوفيد-19

قالت شركة أبوظبي للمستلزمات الطبية، إنها عملت على إمداد القطاع الصحي المحلي في دولة الإمارات العربية المتخدة، منذ بداية جائحة كوفيد-19، بما يزيد على 10 ملايين حقنة وإبرة طبية محلية الصنع بجودة تفوق مستوى المستورد.

أبوظبي للمستلزمات الطبية أنتجت 500 مليون حقنة خاصة بلقاح كوفيد-19

وجاء هذا الإعلان بعد أن زار رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، مقر الشركة، التي توفر أكثر من 500 مليون حقنة وإبرة خاصة بلقاح كوفيد-19 "ما يعادل 25% من الاحتياج العالمي لمنظمة اليونيسيف وكوفاكس هذه السنة".

أبوظبي تنتج 810 مليون حقنة وإبرة طبية سنويا

ويلعب المصنع، التابع للشركة، دوراً عالمياً رائداً في محاربة جائحة كوفيد-19 بالشراكة مع المنظمات الدولية، ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، ينتج المصنع سنوياً نحو 810 ملايين حقنة وإبرة طبية بواقع 110 ملايين حقنة من ذات الاستخدام الواحد، و460 مليون حقنة ذاتية الإتلاف، و30 مليون حقنة أنسولين، و100 مليون إبرة طبية، و110 ملايين حقنة بتقنية لا تسمح بإعادة الاستخدام، ووردت الشركة على مدى العقدين الماضيين أكثر من ملياري حقنة لما يزيد على 70 دولة حول العالم.

القطاع الصحي في أبوظبي منظومة عالمية متكاملة

هذا وأكد الشيخ عبدالله بن محمد، أن مواصلة تعزيز الصناعات الطبية في أبوظبي تُعد ركيزةً أساسيةً لتوفير خدمات رعاية صحية متميزة ومستدامة لجميع أفراد المجتمع وضمان توافرها، وأن القطاع الصحي في أبوظبي ليس مجرد مستشفيات وكوادر صحية ومؤسسات خدمية، وإنما هو منظومة صحية متكاملة على مستوى تنافسي عالمي عالٍ في مجال التصنيع والأبحاث والتطوير والخدمات اللوجستية.