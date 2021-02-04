دراسة: ناجون من كوفيد 19 يصابون بالسكري والسبب مجهول

تداعيات فيروس كورونا الجديد على الصحة ما زالت تثير الكثير من القلق، مع ظهور اعراض جديدة ناتجة عن الاصابة بعدوى الفيروس والتي بعضها يستمر مرافقاً للمصابين بالفيروس حتى بعد التعافي منه.

لكن الاعراض الجديدة ليست وحدها ما يقلق الناس والجسم الطبي، بل الاصابة ببعض الامراض بعد تشخيص الاصابة والتعافي من مرض كوفيد 19. ومن هذه الامراض، مرض السكري الذي أشارت نتائج جديدة لاصابة العديد به بعد التعافي من كوفيد 19، بعدما كان مرض السكري يعد من العوامل الخطيرة للحالات الشديدة من مرض كوفيد 19.

فما دوت الخليج تفاصيل هذه النتائج؟ هذا ما نكتشفه سوياً بناء على معلومات نشرها موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن بحث نشر في مجلة Diabetes Obesity and Metabolism.

المتعافون من كوفيد 19 يصابون بمرض السكري

هذا ما توصل إليه بحث تم نشر نتائجه في نوفمبر من العام الماضي في المجلة المختصة بالسكري والسمنة، مشيراً لإصابة بعض المرضى الذين تعافوا من مرض كوفيد 19 بمرض السكري بما فيها النوع الاول والنوع الثاني.

وفي تحليل لأكثر من 3700 مريض بكورونا عبر 8 دراسات مختلفة، تم تشخيص أكثر من شخص واحد من كل 10 مرضى بفيروس كورونا بنسبة 14.4% بمرض السكري بعد التعافي من مرض كوفيد 19.

وقد تكون الحالات الجديدة من مرض السكري ناجمة عن الالتهابات ومشاكل الإنسولين المتعلقة بـ"كوفيد-19"، بحسب مؤلفي الدراسة والباحثين من عدة جامعات بما في ذلك جامعة ماك ماستر في كندا.

وقد يؤدي كوفيد 19 إلى تفاقم المشكلات الصحية الحالية مثل مقدمات السكري، ما قد يسبب الاصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

إصابة سابقة بالسكري قبل الاصابة بكورونا؟

رجحت الدراسة ان بعض المرضى قد يكونون مصابين بالفعل بمرض السكري من قبل دون علم لهم بذلك، حتى تم نقلهم الى المستشفى بسبب الاصابة بكوفيد 19 حيث تم الكشف عن الاصابة بالسكري.

ووفقاً للدكتور خوسيه أليمان، الأستاذ المساعد في طب الغدد الصماء في جامعة نيويورك لانغون هيلث، فإن ثمة أدلة تشير أيضاً الى ان مرض كوفيد-19 قد يكون سبباً كافياً لتفاقم مشاكل الصحة الايضية الحالية الى مرض السكري من النوع الثاني.

وفي حديثه الى صحيفة "بزنس انسايدر"، قال أليمان: "تؤدي الظروف المجهدة لارتفاع مستويات الهرمونات التنظيمية التي ترفع نسبة السكر في الدم لمساعدة الجسم على محاربة أي مشكلة يواجهها، مثل المرض أو الإصابة. وبالنسبة للذين يعانون من حالات كامنة، يمكن أن يكون ذلك كافيا لإرسالهم إلى الحافة".

وتشمل هذه الحالات مرض السكري، والسمنة، ومقاومة الإنسولين، أو ارتفاع ضغط الدم. وقد يفسر ذلك كيفية ارتباط الفيروس بحالات جديدة من مرض السكري من النوع الثاني، والذي يحدث عندما يصبح الناس أقل استجابة للإنسولين.

وبحسب أليمان، فإن مرض كوفيد 19 قد يتسبب في فرط الجهاز المناعي في رد فعله ويعمد لتدمير خلايا الجسم أثناء محاربة الفيروس. وقد وجد الباحثون ان الاستجابة المناعية لفيروس كورونا، يمكن ان تقوم بتعطيل خلايا بيتا في البنكرياس، ما يؤدي لظهور مرض السكري من النوع الأول ايضاً.

وقد يكون المرضى الذين يعانون من اضطرابات المناعة الذاتية الحالية، أو المرضى الأكبر سنا الذين يعانون من مشاكل في الجهاز المناعي، معرضين بشكل خاص لهذا الخطر.

ويشير أليمان الى ان مرض السكري قد يكون أحد المضاعفات طويلة الأمد لمرض كوفيد 19. وعليه، أوصى المعرضون للاصابة بالسكري بضرورة علاج الحالات الأساسية، مثل السمنة وارتفاع السكر في الدم كإجراء وقائي.