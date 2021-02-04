أكثر أنواع الأمراض السرطانية شيوعًا لدى النساء، وردت في تقارير منظمة الصحة العالمية، وتختلف في ترتيبها من حيث الأكثر انتشارًا حسب كل دولة تبعًا لعوامل عدة منها الوزن والتدخين و الوراثية ونمط الحياة بشكل عام.

أكثر أنواع الأمراض السرطانية شيوعا لدى النساء:

وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، يعد السرطان السبب الرئيسي الثاني للوفاة، وهو المسؤول عن حوالي 9.6 مليون حالة وفاة في 2018، وتحدث حوالي 1 من كل 6 حالات وفاة في جميع أنحاء العالم بسبب السرطان.

ويوجد أكثر من 100 نوع مختلف من السرطان، ولكن أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء، دوت الخليج:

سرطان الثدي وهو الأول في العالم من حيث الإصابة وأسبابه:

التقدم بالسن و الوصول إلى سن اليأس.

الوراثة والتاريخ العائلي.

التعرض لإشعاعات

الوزن الزائد.

الحيض في سن مبكر نسبيًا أو التأخر به.

العلاج بالهورمونات.

تناول أقراص منع الحمل.

التدخين.

سرطان المبيض ويحدث نتيجة لنمو خلايا غير طبيعية في أحد المبيضين أو في كليهما. وأسبابه:

الوراثة و التاريخ العائلي.

السمنة.

الإصابة بمتلازمة المبيض متعدد الكيسات.

الإصابة بسرطان الثدي.

اريخ من الإصابة بالانتباذ البطاني الرحمي.

الإصابة بالكيسة المبيضية.

التدخين.

التغذية الغنية باللاكتوز (سكر الحليب).

سرطان بطانة الرحم ويبدأ في بطانة الرحم أو الرحم، ويعرف أيضاً باسم سرطان الرحم، وأسبابه:

طول سنوات الحيض.

العلاج بالهرمونات.

متلازمة سرطان القُولون الوراثية.

تغيُّرات في توازُن الهرمونات الأنثوية في الجسم.

التقدم في السن.

عدم الإنجاب من قبل.

سرطان الغدة الدرقية وهو سرطان شائع الحدوث لدى النساء أكثر من الرجال، وأسباب سرطان الغدة الدرقية غير معروفة.

سرطان الجلد ويصيب مناطق الجلد المعرض للشمس، مثل فروة الرأس والوجه والشفتين والأذنين والعنق والصدر والذراعين واليدين، وأسبابه:

الوراثة.

التعرض المفرط للشمس.

ضعف الجهاز المناعي.

التعرض للمواد السامة.

البشرة الفاتحة.

سرطان الرئة حيث ارتفعت عدد حالات سرطان الرئة بين النساء بشكل كبير في العقود الأربعة الماضية، وأسبابه:

التدخين بالتأكيد، ولكن تبين أن أكثر من نصف النساء المصابات بسرطان الرئة لم يدخنن أبداً.

الوراثة و التاريخ المرضي.

التعرض للتدخين السلبي.

العلاج الإشعاعي السابق.

التعرُّض لغاز الرادون.

التعرض للأسبستوس والمواد المسرطنة الأخرى.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.