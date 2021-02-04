أفضل قناع طبيعي لمنع تساقط الشعر وتحفيز نموه ومليء الفراغات في أسبوع

أفضل قناع طبيعي لمنع تساقط الشعر وتحفيز نموه ومليء الفراغات لشعر قوي في أسبوع، إن مشكلة تساقط الشعر وعدم نموه يرجع نتيجة لعدم العناية اليومية بالشعر، أو لكثرة التعرض للمواد الكيميائية الضارة مثل الصبغة أو الكيراتين، مما يتلف الشعر ويجعله يبدأ في التساقط حتي تظهر فراغات في مقدمة الرأس ويصبح الشعر خفيفاُ وهذا يسبب مظهر مزعج للكثير من الفتيات والسيدات، ولهذا يجب الاهتمام بالشعر حتي يستعيد قوته وحيويته لتتمتعي بشعر كثيف وخالي من أي مشاكل.

قناع طبيعي فعال لعلاج تساقط الشعر وتعزيز نموه لشعر مثالي وصحي

حتي تستطيعي التغلب علي مشكلة تساقط الشعر والوصول للحل المثالي، تلجأ الكثير من النساء إلي استخدام الكريمات أو الوصفات الجاهزة التي تباع في محلات مستحضرات التجميل، وذلك للمساعدة في إنبات الشعر في فروة الرأس من جديد ولكن لا تعطي النتيجة المطلوبة كما أنها مكلفة، ولهذا هناك العديد من الأقنعة والوصفات الطبيعية التي تساعد في منع تساقط الشعر كما تقوم بتحفيز نمو بصيلات الشعر علي النمو.

قناع الأفوكادو وعصير الليمون وزيت الزيتون لمنع تساقط الشعر وتحفيز نموه

الأفوكادو من أقوي المكونات الطبيعية التي تحتوي علي فيتامين E مما يتغلغل داخل الشعر وفروة الرأس، مما يزيد من نموه ويساعد في تحفيز بصيلات الشعر، أما عصير الليمون يحتوي علي الكثير من الأحماض التي تساعد في تنظيف فروة الرأس مما يمنع من انسداد مسامات البصيلات وهذا الأمر يقلل من معدلات تساقط الشعر ويمنحك شعر قوى، أما زيت الزيتون معروف بقدرته علي علاج الشعر الخفيف ويعمل على تكثيف الشعر وتعزيز نموه لاحتوائه علي العديد من مضادات الأكسدة.

حبة أفوكادو طازجة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

قومي بهرس حبة الأفوكادو في وعاء عميق ثم أضيفي زيت الزيتون واخلطيهم جيداً، ثم نضيف عصير الليمون ونمزج كل المكونات حتي تتجانس.

يوضع القناع علي الشعر وفروة الرأس لمدة 25 دقيقة، ثم يغسل الشعر بالشامبو ويستخدم القناع 3 مرات أسبوعياً للحصول علي شعر قوي وكثيف.

مكونات قناع منع تساقط الشعر لتحفيز نموه ومليء فراغاتهطريقة تحضير قناع علاج تساقط الشعر وتعزيز نموه وكيفية استخدامه