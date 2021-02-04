طريقة عمل بطاطس فرنش فرايز المقرمشة وذهبية بطريقة ماكدونالز اللذيذة

طريقة عمل بطاطس فرنش فرايز ، فرنش فرايز ماكدونالز المقرمشة لذيذة وحلوة في البيت أحسن من المطاعم، يفضلها جميع الأطفال في وجبات ماكدونالز ويطلبها الجميع بشكل فردي بدون وجبات أو يتناولوها بجانب الكثير من الوجبات والبرجر، بجانب الكاتشب والمايونيز وفي المقالة السابقة تحدثنا عن طريقة عمل المقرمشات الشهية واليكم في هذه المقالة، طريقة عمل بطاطس فرنش فرايز مقرمشة وذهبية بطريقة ماكدونالز اللذيذة وبعدها لن تكوني بحاجة إلي شرائها فقط ستجهزيها في المنزل.

طريقة عمل بطاطس فرنش فرايز في البيت

أولا محلول النقع يتم تحضيره قبل تغيير لون البطاطس وهو عبارة عن :

معلقة من الخل الأبيض العادي

3 ملاعق من الملح حتى تشرب البطاطس الملح

1/2 كوب من السيرب أو 1/3 من السكر بديل للسيرب يعطيها طعم مسكر بسيط يساعد علي أخذ اللون الذهبي

بطاطس مناسب للقلي كثيرة النشا

قومي بغسل البطاطس جيدا وقومي بتقشيرها، ثم تقطيعها شرائح، ثم تقطيع الشرائح إلي أصابع بسمك مناسب أواستخدام قطاعة البطاطس .

ضعيها في محلول الماء والخل والملح والسكر طول الليل أوعلي الأقل ساعتين بعد النقع ،سيصبح القوام لين مختلف عن التماسك في أول التقطيع وطرية جدا.

زيت نباتي للقلي بإضافة السمن النباتي، للحصول علي طعم ماكدونالز الخاص .

الزيت علي درجة حرارة متوسطة مثلا درجة حرارة 150 مئوية، حتى لا تحترق إذا كانت درجة الحرارة عالية ولا تشرب من الزيت إذا كانت درجة حرارة منخفضة جدا.

قومي بتصفية البطاطس وتشطف قبل نزولها إلي الزيت وقومي بتنشيفها قبل نزولها إلي الزيت.

ضعيها في الزيت حوالي من 3 : 5 دقائق، ثم قومي برفعها من الزيت وادخليها الفريزر تتمسك ويمكنك الاحتفاظ بها في حين آخر.

ثم تقلي القلية الثانية ب درجة حرارة عالية حتى تأخذ القرمشة واللون الذهبي وبعد طلوعها ستحصلين علي بطاطس ماكدونالز الشهيرة في المنزل بطريقة بسيطة.

تحضير فرنش فرايز في المنزل

وبذلك تحصلي على افضل بطاطس فرنش فرايز مقرمشة وذهبية اللون في المنزل لكل أفراد عائلتك خاصة الأطفال والشباب بطريقة سهلة وسريعة ويمكنك عمل كميات كبيرة وتخزينها والقلي عند الأكل فقط بدل من البطاطس القلية الجاهزة وبذلك يمكنك التوفير مع ضمان صحة أطفالك وأفراد أسرتك واليك أيضا طريقة سحرية لعمل المكرونة بالبشاميل والدجاج وبالهنا والصحة الدائمة.