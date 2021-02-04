وصفات الكنافة سهلة التحضير مثل المحلات بالمقادير والخطوات

وصفات الكنافة في البيت شهية وبسيطة، هي موضع حديثنا اليوم، سواء للأطفال أو للكبار، ولكن أصناف الكنافة من الوجبات التي لا تتناسب مع الأنظمة الغذائية والرجيم، وذلك حيث أن الكنافة مرتفعة السعرات الحرارية، لأنها مصنوعة من النشويات، وسوف نوفر لكم طريقة عمل الكنافة سواء كنافة بالقشطة أو أيضًا كنافة مالحة، وهي تدخل ضمن إطار أنواع الكنافة، والكنافة من الوجبات التي يمكن تقديمها كحلوى مع وصفة معكرونة بالبشاميل بالإضافة إلى وصفة دجاج في الفرن أو عندما تقوم بصناعة وصفات صحية للعشاء.

وصفات الكنافة بالقشطة

موضع حديثنا في البداية هي الكنافة بالقشطة التي تعتبر من أشهى أنواع الكنافة، والتي يمكن عملها بأكثر من طريقة ولكن أسهلها هو:

قم بتوفير نصف كيلو من الكنافة الناعمة.

علبة من القشطة، أو علبة من الكريم شانتيه.

بالإضافة إلى توفير كوبين من سكر وكوب من المياه.

مكسرات على حسب الرغبة.

ربع كيلو من السمن البلدي أو الزبدة البلدي.

سنقوم بوضع السمن على الكنافة ونقوم بدمجها مع بعضها البعض، ثم نقوم بوضع كمية أخرى من السمن في صينية الكنافة.

وبعدها نقوم بوضع كمية من القشطة إلى في منتصف الصينية، وضعها عليها طبقة أخرى من الكنافة، ونقوم بإدخالها إلى الفرن.

وفي وعاء على النار نقوم بوضع السكر مع المياه.

ونقوم بوضع ملعقة من عصير الليمون، ويستمر على النار حتى يتحول إلى قوام ثقيل.

ثم نقوم بتركه حتى يبرد.

عقب احمرار الصينية من الأسفل نقوم بإشعال الشواية حتى يأخذ وجهها اللون الأحمر أيضًا.

وبعدها نقوم بإخراجها من الفرن، ثم نقوم بوضع الشربات إليها.

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والكنافة بالجبن من أهم وصفات الكنافة الشهية التي يمكن أن نقوم بعملها في المنزل بسهولة، ويمكن ذلك من خلال تبديل القشطة، بالجبن السوري الغير مالح، ونقوم بوضعها في الفرن، ثم نقوم بتقديمها مع الوجبات الأساسية، كنوع من أنواع المقبلات التي تقدم مع وصفات الطعام المختلفة، ويمكن أيضًا تقديمها للإفطار.