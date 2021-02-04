أسهل طريقة لعمل الكريب في المنزل في 5 دقائق بخطوات بسيطة

وجبة الكريب من الوجبات التي انتقلت إلينا من بلاد الغرب وتنضم لفئة الوجبات السريعة ويعشق الكريب الكثير من الأشخاص الكبار والصغار وغيرهم حتى أنه أصبح أكثر الوجبات السريعة المنتشرة في جميع المطاعم خاصةً أنه يتميز بالسعر الاقتصادي، تحتل بعض الأكلات منزلة كبيرة عند البعض ولا يمكن الغنا عنها ولابد من تعليمها في المنزل، وتظهر كل ست بيت مهارتها في طهي الطعام الذي يفضله الأبناء وليس أي طعام، وأصبح يتم تشكيل الكريب من الحلويات أيضاً حيث تعود أصول الكريب إلي الحلويات قبل أن يصبح من الوجبات وذلك عن طريق تغيير الحشوة وبدلاً من حشو الكريب باللحم نقوم بحشوه بالحلويات مثل السكر والكريمة والشيكولاتة وغيرها من الحلويات ونقوم بعرض طريقة الكريب الحلو من خلال هذا المقال. طريقة عمل الكريب بخطوات بسيطة طريقة عمل الكريب بخطوات بسيطة المكونات: كأس ونصف من اللبن الطازج.

كأس من الدقيق الخاص بالمعجنات.

بيضتان متوسطة الحجم.

ملعقتين كبيرتين من زيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقتين من السكر البودرة. طريقة التحضير على صينية خارجية ونقوم بنخل الدقيق والفانيليا. نقوم بوضع البيض للإخفاق في الخلاط الكهربائي وبعد أن يعلو ويتحول إلى سائل خفيف نضع سكر البودرة. ونقوم بالتشغيل مرة ثانية حتى يذوب السكر مع خليط البيض نسكب خليط البيض مع الدقيق في طبق واسع. ثم نقلب المكونات معاً وعندما تتحول العجينة إلي سائلة نتركها حتى ترتاح ويتفرغ الهواء منها نضع طاسة مسطحة على النار ونضع ملعقة من الزيت. نبدأ بسكب العجينة على شكل دائرة رقيقة ونقلب العجينة عند النضج على الوجه الآخر مع تكرار ذلك مع باقى خليط الكريب حتى تنفذ الكمية ونقوم بحشو الكريب بأصناف الحلويات المتعددة التي ترغب بها حسب تفضيلك. طريقة التحضير الوسوم

وجبة الكريب من الوجبات التي انتقلت إلينا من بلاد الغرب وتنضم لفئة الوجبات السريعة ويعشق الكريب الكثير من الأشخاص الكبار والصغار وغيرهم حتى أنه أصبح أكثر الوجبات السريعة المنتشرة في جميع المطاعم خاصةً أنه يتميز بالسعر الاقتصادي، تحتل بعض الأكلات منزلة كبيرة عند البعض ولا يمكن الغنا عنها ولابد من تعليمها في المنزل، وتظهر كل ست بيت مهارتها في طهي الطعام الذي يفضله الأبناء وليس أي طعام، وأصبح يتم تشكيل الكريب من الحلويات أيضاً حيث تعود أصول الكريب إلي الحلويات قبل أن يصبح من الوجبات وذلك عن طريق تغيير الحشوة وبدلاً من حشو الكريب باللحم نقوم بحشوه بالحلويات مثل السكر والكريمة والشيكولاتة وغيرها من الحلويات ونقوم بعرض طريقة الكريب الحلو من خلال هذا المقال. طريقة عمل الكريب بخطوات بسيطة طريقة عمل الكريب بخطوات بسيطة المكونات: كأس ونصف من اللبن الطازج.

كأس من الدقيق الخاص بالمعجنات.

بيضتان متوسطة الحجم.

ملعقتين كبيرتين من زيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقتين من السكر البودرة. طريقة التحضير على صينية خارجية ونقوم بنخل الدقيق والفانيليا. نقوم بوضع البيض للإخفاق في الخلاط الكهربائي وبعد أن يعلو ويتحول إلى سائل خفيف نضع سكر البودرة. ونقوم بالتشغيل مرة ثانية حتى يذوب السكر مع خليط البيض نسكب خليط البيض مع الدقيق في طبق واسع. ثم نقلب المكونات معاً وعندما تتحول العجينة إلي سائلة نتركها حتى ترتاح ويتفرغ الهواء منها نضع طاسة مسطحة على النار ونضع ملعقة من الزيت. نبدأ بسكب العجينة على شكل دائرة رقيقة ونقلب العجينة عند النضج على الوجه الآخر مع تكرار ذلك مع باقى خليط الكريب حتى تنفذ الكمية ونقوم بحشو الكريب بأصناف الحلويات المتعددة التي ترغب بها حسب تفضيلك. طريقة التحضير

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