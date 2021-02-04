طريقة قهوة الكافيهات يبحث عنها الكثيرون فيمكنك إعدادها بطرق مختلفة، فالقهوة تمنح النشاط والحيوية للأشخاص فالكثير فيفضلون تناولها على الريق والبعض الأخر يفضلونها في المساء، ولكن يرغبون في معرقة طرق متعددة لكي يحصلون على مذاق لا مثيل له، واليوم سوف نسرد لكم المزيد من الطرق الخاصة بإعدادها بالتفصيل تابعونا.

السكر على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من القهوة.

ربع كوب من الماء الدافئ.

كوب واحد من الحليب.

يتم وضع الحليب في وعاء على النار حتى يغلي.

نضع السكر، والقهوة سريعة التحضير في زجاجة فارغة.

بعد ذلك نضيف الماء الدافئ إلى مزيج القهوة ويتم رجها بشكل جيد لمدة خمس دقائق.

نرج الزجاجة حتى نحصل على رغوة ثم نضيف الحليب المغلي بشكل بطيء.

ملعقتان من القهوة.

ملعقتان صغيرتان من الكاكاو.

كمية مناسبة من الماء.

كوب واحد من الحليب السائل.

نضع الحليب في إناء ونرفعه على نار متوسطة درجة الحرارة ونتركه حتى يسخن.

نسكب الماء في وعاء أخر ونضعه على النار ثم نضيف إليها الكاكاو، والقهوة ونقلبهم بشكل جيد.

نترك الخليط على نار هادئة ثم نسكب بعد ذلك في كوبين وبعدها نوزع الحليب على الوجه ونقلب وتُقدم ساخنة.

أربع ملاعق صغيرة من القهوة.

السكر على حسب الرغبة.

ربع ملعقة من الحبهان.

ملعقتان صغيرتان من الحليب البودرة.

كوبان من الماء.

نضع الماء في قدر عميق ونتركها على النار حتى تغلي.

نرفع الماء ثم نضيف القهوة، والسكر، والحليب، والحبهان ونقلب جيداً.

نتركها حتى تغلي بشكل جيد.

ملعقة كبيرة من السكر أو حسب الرغبة.

ملعقة من القهوة السادة.

نمزج كلاً من السكر، والقهوة ويتم تقليبهم بشكل جيد.

نضيف الماء إلى المزيج السابق ونقلب ونستمر في التقليب حتى نحصل على مزيج متجانس.

نرفع القهوة عن النار ونسكبها في فنجان وتُقدم بألف هنا.

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إلى هنا نكون وصلنا لختام مقال طريقة قهوة الـكافيهات ونود أن يكون نال اعجابكم.