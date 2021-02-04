خطوات عمل البرياني الهندي بالدجاج بطعم شهي ولذيذ

البرياني الهندي بالدجاج يعد من أشهى والذ وصفات المطبخ الهندي وتمتلك تلك الوجبة شهرة كبيرة في الهند والكثير من الدول المختلفة ويمتاز البرياني بالبهارات الهندية التي تعطي نكهة مميزة ولذيذه يفضلها الكثيرين ومن خلال تلك المقالة نوضح لكم خطوات عمل طبق البرياني الهندي بالدجاج بمذاق البهارات الهندية الحارة والتي لا يستطيع أحد مقاومتها خطوات عمل البرياني الهندي بالدجاج خطوات عمل البرياني الهندي بالدجاج أولاً المكونات دجاجة متوسطة الحجم يتم تقطيعها.

كوب من اللبن.

كوب وربع من شرائح البصل.

عدد سبع فصوص من الثوم المهروس.

كزبرة خضراء يتم تقطيعها ناعم.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

ملعقتان كبيرتان من الزنجبيل المهروس.

ملعقة صغيرة من بهارات البرياني.

ملعقة صغيرة من القرنفل.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

زيت نباتي.

عصير ليمونه.

رشة زعفران مكونات الأرز البسمتي عدد اثنان كوب من الأرز البسمتي.

حبهان مطحون.

ورق غار.

عود من القرفة.

ملح.

فلفل أسود.

رشة من الزعفران.

مكعب مرقه.

القليل من القرنفل.

القليل من الزعفران. ثانياً طريقة التحضير يتم تقطيع الدجاجة وتنظيفها جيداً ثم يتم خلط البهارات وتتبيل قطع الدجاج جيداً وتركه في التتبيلة لمدة ساعتين على الأقل. في طاسة على النار يتم وضع القليل من السمن والقليل من الزيت ثم يتم إضافة البصل ويقلب قليلاً ثم تضاف قطع الدجاج بالتتبيلة ويقلب حتي يتحمر الدجاج ويأخذ اللون الذهبي بعد ذلك يتم إضافة كمية مناسبة من الماء على الدجاج وتركه على نار متوسطة حتي ينضج بعد ذلك يتم رفع قطع الدجاج من المرق لوضع الأرز بها. بعد نقع الأرز لمدة نصف ساعة يتم غسله وتصفيته جيداً. في المرق نقوم بوضع ورق الغار والحبهان وعود القرفة والفلفل الأسود والملح وجميع بهارات الأرز وتركه حتي ينضج الأرز تماماً. يتم وضع الأرز في طبق التقديم ثم وضع الدجاج عليه ويتم تزيينة بالكزبرة الخضراء ورشة الزعفران ويقدم. الوسوم

البرياني الهندي بالدجاج يعد من أشهى والذ وصفات المطبخ الهندي وتمتلك تلك الوجبة شهرة كبيرة في الهند والكثير من الدول المختلفة ويمتاز البرياني بالبهارات الهندية التي تعطي نكهة مميزة ولذيذه يفضلها الكثيرين ومن خلال تلك المقالة نوضح لكم خطوات عمل طبق البرياني الهندي بالدجاج بمذاق البهارات الهندية الحارة والتي لا يستطيع أحد مقاومتها خطوات عمل البرياني الهندي بالدجاج خطوات عمل البرياني الهندي بالدجاج أولاً المكونات دجاجة متوسطة الحجم يتم تقطيعها.

كوب من اللبن.

كوب وربع من شرائح البصل.

عدد سبع فصوص من الثوم المهروس.

كزبرة خضراء يتم تقطيعها ناعم.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

ملعقتان كبيرتان من الزنجبيل المهروس.

ملعقة صغيرة من بهارات البرياني.

ملعقة صغيرة من القرنفل.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

زيت نباتي.

عصير ليمونه.

رشة زعفران مكونات الأرز البسمتي عدد اثنان كوب من الأرز البسمتي.

حبهان مطحون.

ورق غار.

عود من القرفة.

ملح.

فلفل أسود.

رشة من الزعفران.

مكعب مرقه.

القليل من القرنفل.

القليل من الزعفران. ثانياً طريقة التحضير يتم تقطيع الدجاجة وتنظيفها جيداً ثم يتم خلط البهارات وتتبيل قطع الدجاج جيداً وتركه في التتبيلة لمدة ساعتين على الأقل. في طاسة على النار يتم وضع القليل من السمن والقليل من الزيت ثم يتم إضافة البصل ويقلب قليلاً ثم تضاف قطع الدجاج بالتتبيلة ويقلب حتي يتحمر الدجاج ويأخذ اللون الذهبي بعد ذلك يتم إضافة كمية مناسبة من الماء على الدجاج وتركه على نار متوسطة حتي ينضج بعد ذلك يتم رفع قطع الدجاج من المرق لوضع الأرز بها. بعد نقع الأرز لمدة نصف ساعة يتم غسله وتصفيته جيداً. في المرق نقوم بوضع ورق الغار والحبهان وعود القرفة والفلفل الأسود والملح وجميع بهارات الأرز وتركه حتي ينضج الأرز تماماً. يتم وضع الأرز في طبق التقديم ثم وضع الدجاج عليه ويتم تزيينة بالكزبرة الخضراء ورشة الزعفران ويقدم.

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