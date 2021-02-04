وصفات سهلة للأطفال للرضع وحتى عمر ست سنوات مفيدة وشهية

وصفات سهلة للأطفال تحتار فيها الأمهات باستمرار، حيث أن الأطفال تفضل التنويع في الطعام، وتصاب بالملل سريعًا من تكرار الوصفات، ولذلك الحصول على كلات يمكن للأطفال تحضيرها بأنفسهم أو إن كانوا في سن صغيرة تُعدها لهم الأمهات بسرعة كبيرة يشغل بال الكثيرات، وبما أننا وفرنا لكم وصفة دجاج في الفرن يمكن تقديمها للأطفال أو للكبار إلى جانب وصفات الكنافة الشهية التي يفضلها الأطفال خصيصًا عندما تكون بالجبن وكذلك وصفة معكرونة بالبشاميل سنوفر لكم أسهل الوصفات أيضًا وهي وصفات سريعة للفطور للأطفال.

وصفات سهلة للأطفال

مما يلي يمكن اختيار أفضل الوصفات الشهية للأطفال وأن نقوم بالتنويع من بينها، ومن بين تلك الوصفات:

سنوفر بتوفير كمية مناسبة على حسب عدد الأطفال من الدجاج المخلي والمفروم.

توفير بصلة واحدة مفرومة، وجزرة مبشورة.

توابل على حسب الرغبة.

نقوم بتوفير كوب من الجبن الشيدر، وكوب آخر من الفطر.

علينا أن نقوم بخلط الدجاج مع البصل والفطر والجزر أيضًا، ونقوم بالمزج بينهم بشكل جيد، ونقوم بتشكيلها في صورة كور.

علينا أن نقوم بحشو الكرات بالجبن الشيدر، أو أي نوع من الجبن المفضلة لدى الأطفال.

ثم نقوم بوضع السمن على النار، ونقوم بوضع الكرات فيه، حتى يصفر لونها.

ومن ثم نقوم بتقديمها مع الكاتشب أو مع المايونيز.

وصفة كرات الدجاج للأطفالأكلات للأطفال بعمر سنتين

أما عن الأطفال في عمر سنتين فيمكن أن نقوم بتقديم أفكار عشاء للأطفال سهلة ومخصصة لهم، وتحضر في المنزل، ومن بينها:

مهروس البطاطا التي نقوم بتحضيرها من خلال سلق البطاطا سلقًا جيدًا، ثم نقوم بوضع ملعقة من العسل إليها، وربع كوب من اللبن ونقوم بوضعها في وعاء صغيرة وندخلها الفرن لمدة عشر دقائق فقط.

أو يمكن عمل مهروس البطاطس بالبيض أيضًا.

وكرات الدجاج التي قمنا بتقديمها تتناسب مع الأطفال في عمر السنتين.

أفكار عشاء للأطفال

أما عن وجبة العشاء للأطفال، فيمكن أن تكون كالتالي: