طبيعي يكون في حاجات غلط بتعمليها لشعرك وانتي بتسرحي بشكل يومي وطبيعي، وفاكرة انه مفهاش غلط.. كن اللي ماتعرفهوش إن فيه طرق غلط ممكن نعملها لتسريح شعرنا مثلا فرشاة نوعها مش كويس أو طريقة التسريح دول ممكن يأثروا علي خصلات شعرك وتكو ضعيفة ومتعرضه للتكسير أسرع لكن لو سرحتي شعرك بطريقة صح هيكون بيلمع وصحي أكتر وينمو بشكل أصح وطبيعي .

7 حاجات غلط بتعمليها لشعرك ممكن تدمره.. اعرفيها واتجنبيها

1- بتسرحي شعرك في الاتجاه الغلط

تسريح شعرك في الاتجاه الغلط بالفرشاة من فوق لتحت ممكن يخلي شعرك تالف ومتكسر فأفضل طريقة لتسريح الشعر هو إنك تقسمي شعرك لأجزاء وتشيلي التشابك من كل جزء لوحده، وتبدأي تسرحيه تدريجيا وبالراحة من تحت لفوق .

2- بتكتفي بتسريح الأطراف

فروة راسك بتنتج زيوت فيها مغذيات مهمة لجمال وحيوية خصلات شعرك، عشان كده لازم تهتمي بتسريحها بشكل كويس، سرحي شعرك في منظقة الجذور بالراحة واهتمي بعمل مساج لفروة راسك بشكل منتظم عشان شعرك يكون أملس وبيلمع، لأن تسريح الشعر بيساعد علي تدليك فروة الرأس ويحفز نمو الشعر الصحي.



3- استخدامك فرشاة مش مناسبة



استخدامك الفرشاة المناسبة لشعرك هتحميه من التكسير، فلو شعرك كان كيرلي أو فيه تمويجات استخدمي فرشاة مجداف لأنها هتفك التشابك اللي في شعرك بسهولة ، أما لو كان شعرك ناعم فاستخدمي فرشاة بشعيرات ناعمة هتشد الجذور وخصلات شعرك من غير مايتعرض للتلف.



4- بتسرحي شعرك كتير

من الـ حاجات غلط بتعمليها لشعرك هي تسريح الشعر مرات كتير ممكن يضعفه أكتر ويتكسر فحاولي ديما تركزي علي جودة الفرشاة وتنظفيها بشكل دايم لأنها لو كانت مش نظيفة ده هيأثر علي شعرك وينشر خلايا الجلد الميتة اللي كانت موجوده قبله كده علي شعرك من تاني .



5- استخدامك لنفس الفرشاة سواء كان شعرك مبلول أو ناشف

شعرك لما بيكون مبلول بيتعرض للتكسير أكتر واستخدامك لنوع مش مناسب من الفرشاة ممكن يتلف الشعر بسرعة وعشان كده أفضل وسيلة عشان تسرحي شعرك إنك تستخدمي مشط أسنانه واسعة هيفك تشابك شعرك بلطف ولو بتستخدمي علاج لشعرك هيوزعه علي فروة الرأس.



6- تسريحك لشعرك الكيرلي بالفرشاة

تجنبي بأي طريقة إنك تسرحي شعرك الكيرلي بالفرشاة لما يكون ناشف واستخدمي بخاخ مياة عشان يزيل التشابك، ممكن كمان لو عاملة ضفيره وعوزة تفكيها ديما فكيها براحة وسرحيه بعد كده . لكن لو سرحتي شعرك بقوة هتزودي التلف والتقصيف لشعرك، وماتنسيش تستخدم السيروم المناسب لنوع وطبيعة شعرك



7- مابتسرحيش شعرك قبل ما تغسليه

مهم انك تسرحي شعرك وهو جاف قبل ما تغسليه من تحت لفوق زي ما قلنا، عشان ده يساعدك في أنه مايبقاش متشابك لما تيجي تسرحيه بعد الشاورن كمان حاولي ما تعصريش شعرك بإيديكي عشان تنزلي المياة لكن طبطبي عليه بفوطة قطنية ولفيه شوية هتلاقيها امتصت كل البلل منه.

اعرفي معانا كمان فوايد تسريح الشعر بالفرشة..وازاي تستخدميها بشكل صح