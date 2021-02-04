وصفة لتطويل الشعر بسرعة خلال 7 أيام فقط من الاستخدام

وصفة لتطويل الشعر بسرعة، وبما أن الشعر هو زينة المرأة تريد كل فتاة أن تمتلك شعر طويل للغاية ويكون ناعم وخالي من أي مشاكل، ولتحقيق هذا الأمر لابد من اتباع روتين للعناية بالشعر واستخدام كل ما يعود بالنفع له وبدون الحاجة إلى استخدام كريمات، لذلك تعد الوصفات الطبيعية من أفضل الأشياء التي تطول الشعر وتعالجه من كافة المشاكل، وبناءا عليه سنوفر إليكم وصفة لتطويل الشعر بسرعة وبفاعلية كبيرة خلال 7 أيام من الاستخدام.

وصفة لتطويل الشعر بسرعة

المكونات:

كوب ونصف من زيت عباد الشمس أو زيت الزيتون.

برطمان زجاجي.

ورق ألومنيوم.

6 قرون من الفلفل الحار.

خطوات أسهل طريقة لتطويل الشعر

أحضري الكمية المطلوبة من الزيت بأي نوع متوفر لديكي، وأضيفي به قطع الفلفل الحار، وضعي المكونات فى البرطمان الزجاجي وأغلقيه بإحكام، ثم قومي بلفه بورقة الألومنيوم واتركيه لمدة 10 أيام فى مكان بارد ولا يوجد به أي ضوء، بعد مرور المدة المحددة صفي الزيت من الفلفل الحار، وابدئي باستخدامه على البشرة كحمام زيت، طبقي كمية مناسبة من الفلفل على الشعر ودلكيه لمدة خمسة دقائق واتركيه لمدة نصف ساعة أخرى، ثم يغسل، تكرر الوصفة مرة واحدة أسبوعياً، ويراعى عمل اختبار لجزء بسيط قبل البدء لكى لا تتحسس.

طريقة تطويل الشعر وتنعيمه

المكونات:

لتر ونصف ماء، نصف كوب أرز.

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بغسل كوب الأرز أولاً، ثم أضيفيه إلى لتر ونص من الماء، بعد ذلك اتركيهم جانباً لمدة 24 ساعة، ثم صفي الماء جيداً وضعيه فى زجاجة، وقومي برشه القليل منه على الشعر على مدار اليوم، وبعد مرور أول 10 أيام سوف تلاحظين طول الشعر بقيمة 5سم، ومع الاستمرار على تطبيق التونر سوف تحصلين على تطويل للشعر بسرعة البرق.

تطويل الشعر بوصفة طبيعية

المكونات:

بيضة واحدة .

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الصبار.

طريقة التحضير:

أحضري طبق صغير ومناسب وضعي به كافة المكونات التي ذكرناها سابقاً وقومي بخفقهم جيداً حتى تتجانس، ثم أضيفي الوصفة على شعر نظيف واتركيها لمدة ساعتين على الأقل، ثم يغسل الشعر بالماء وبالقليل من القهوة للتخلص من رائحة البيض نهائياً، ومع تكرار الوصفة مرة واحدة أسبوعياً سوف تلاحظين نمو الشعر بغزارة.