طريقة عمل اللقيمات المقرمشة بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل اللقيمات المقرمشة، تعد اللقيمات من الحلويات اللذيذة والمفضلة لدى العديد من الأشخاص، تعد من أشهر الحلويات الشرقية، حيث تحضر في العديد من المناسبات و أعياد الميلاد، تطلق عليها في بعض الدول بإسم العوامة أو لقمة القاضي، وهي من الوصفات السهلة والبسيطة التي يمكن تحضيرها في المنزل بشكل سريع، ارتبطت اللقيمات بشهر رمضان المبارك وأصبحت تقدم بكثرة بعد وجبة الإفطار، تتميز اللقيمات بأنها تحضر بمكونات إقتصادية وغير مكلفة، تابعونا للتعرف على طريقة عمل اللقيمات المقرمشة.

تفننت ربة المنزل في إعداد اللقيمات بطريقة سهلة وبسيطة، وأصبحت تحضرها لعائلتها مثل الجاهزة تماماً، حيث هناك خطوات ومكونات يجب إتباعها حتى تحضر اللقيمات بطريقة صحيحة.

ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

ثلاث أكواب من الزبادي.

ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة.

ربع ملعقة صغيرة من الهيل المطحون .

2 كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

عصير نصف ليمونة.

نحضر إناء ثم يضاف فيه الدقيق والنشا الخميرة والسكر ويتم تقليبهم مع بعض، ثم يضاف الزبادي وتخلط المكونات مع بعضها جيداً ثم تضرب بإستخدام المضرب الكهربائي حتى يتكون لدينا عجينة متجانسة.

توضع عجينة اللقيمات في كيس من البلاستيك، ثم يوضع في الثلاجة لمدة أربع ساعات.

نحضر مقلاة على النار ويوضع فيها زيت غزير، ثم توضع العجينة في كيس حلواني ، ثم يتم تشكيل اللقيمات وتحمر في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي.

ترفع من على النار وتوضع في القطر ثم تصفى وتقدم وهي ساخنة.