طريقة عمل روج الشفايف الغامق الجذاب بالمنزل بمكونات طبيعية

يستخدم روج الشفايف الغامق من قِبل كثير من النساء، فهو نوع من مستحضرات التجميل التي لا غني عنها بالنسبة للنساء، فهناك مجموعة من النساء يعشقن الألوان الغامقة وتتناسب الألون الداكنة مع أصحاب البشرة القمحية أو السمراء، وكثير من السيدات تستخدم أحمر الشفاه حسب الملابس التي ترتديها أو حسب لون العيون فيعتبر هو من الألوان الجميلة التي تبرز جمال المرأة، ويمكن إعداده في المنزل بكل سهولة وبمكونات طبيعية بدلاً من شرائه بأسعار مرتفعة ومكلفة، ويمكن إعداده بألوان طبيعية مختلفة حسب اللون الذي ترغبين به، وبجانب إعطائه مظهر جميل للشفايف فهو أيضاً يعمل على ترطيبها، وقد اخترنا لكي من خلال هذا المقال طريقة عمل روج الشفايف الغامق في المنزل بخطوات بسيطة ومميزة.

مكونات عمل روج الشفايف الغامق بالمنزل

يتكون روج الشفايف الداكن من مكونات طبيعية وبسيطة وهي كما يلي:ـ

ملعقة صغيرة من شمع العسل.

ملعقة صغيرة من زبدة اللوز.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ربع ملعقة من بودرة الكاكاو.

طريقة التحضير

يتم تحضير روج الشفايف الغامق بخطوات بسيطة جداً وهي كما يلي:ـ

نبدأ بتسخين زبدة اللوز مع زيت الزيتون في حمام مائي، حتى تذوب تماماً. يتم إضافة بودرة الكاكاو الطبيعية مع الخليط ويتم التحريك جيداً حتى تتجانس المكونات معاً، تعطي بودرة الكاكاو لون بني داكن جميل، يمكن أيضاً استخدام القرفة لتعطي لون طبيعي داكن وجميل. يوضع الخليط في عبوة مناسبة ويترك في الثلاجة لكي يتجمد، ويستخدم مباشرة على الشفايف.

طريقة عمل مرطب شفاه طبيعي

يتم عمل مرطب الشفاه في المنزل بكل سهولة وباستخدام مكونات طبيعية 100% وهي كالآتي:ـ

ملعقة كبيرة من شمع البارافين.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

نصف ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

لون طبيعي (حسب الرغبة).

طريقة التحضير

لتحضير مرطب شفاه طبيعي يتم تسخين شمع البارافين في حمام مائي حتى يذوب تمام، ثم يضاف زيت الخروع ويتم التقليب جيداً ثم يضاف زيت اللوز وزبدة الشيا، ونستمر في التحريك حتى تتجانس المكونات، ثم يضاف اللون الطبيعي الذي ترغبين به تسخن المكونات مع بعضها البعض لمدة 25 دقيقة حتى تتجانس تماماً، يوضع الخليط في وعاء مناسب ويترك لكي يبرد ويصبح جاهزاً للاستخدام يُحفظ داخل الثلاجة.