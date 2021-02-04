مش هتبطلي تعمليها طريقة عمل كفتة البطاطس من غير ما تفك في الزيت مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل كفتة البطاطس سهلة جداً وميسورة ويمكن القيام بعملها بكل سهولة في المنزل من غير أن نحتاج إلى شراؤها من المطاعم جاهزة أو غيره، وتعتبر كفتة البطاطس من أشهى الأكلات العربية التي يحتاجها الناس بشكل كبير، بالإضافة إلى أن هذه الوجبة يرغبها الكبير والصغير لذلك سنقوم في هذا المقال بشرح طريقة عملها بالتفصيل حيث أنها لها أكثر من طريقة يمكننا القيام بتحضيرها من خلالها. طريقة عمل كفتة البطاطس طريقة عمل كفتة البطاطس المكونات: كيلو من اللحم المفروم.

عبوتين من الصلصة الجاهزة.

خمس حبات من البطاطس.

رشة ملح بسيطة.

ربع كيلو من الجبن.

ربع كيلو من البقسماط.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

معلقة من الفلفل الأسود المطحون.

حبة واحدة من حبات البيض. طريقة التحضير: نخلط في البداية اللحمة المفرومة مع البقسماط بالإضافة إلى ربع كيلو من الجبن.

بعدها قومي بإضافة بعض من الثوم المهروس ورشة ملح حسب الرغبة ومعلقة من الفلفل الأسود.

نعجن هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة، ثم قومي بعدها بتقطيع هذه الكفتة إلى كور متوسطة الحجم.

احضري صينية أو قالب وأدهينها بالزيت وضعي فيها الكفتة.

شغلي الفرن على درجة حرارة مناسبة وضعي فيها هذا القالب فترة من الزمن حتى تستوي.

اتركيها لمدة عشر دقائق في الفرن حتى تتحمر.

وعند إخراج الصينية من الفرن قومي بعدها بإضافة بعض من صوص المكرونة وبعض من الثوم المهروس، قدميها مع الأرز والسلطة بألف هنا وشفا. طريقة عمل بطاطس بالبقسماط طريقة عمل بطاطس بالبقسماط المكونات: بيضة.

كوب دقيق.

ثوم مهروس.

معلقة من الكمون والملح والفلفل الأسود.

بعض من الزيت.

بعض من البقدونس والبسطرمة. طريقة التحضير: قومي في البداية بهرس البطاطس مع البسطرمة بالإضافة إلى الثوم، ثم قومي بوضع الملح وبقية البهارات.

شكلي البطاطس كرات بعدها ضعيها في الدقيق والبيض وبعض من البقسماط، وفي النهاية حمريها في الزيت. الوسوم

طريقة عمل كفتة البطاطس سهلة جداً وميسورة ويمكن القيام بعملها بكل سهولة في المنزل من غير أن نحتاج إلى شراؤها من المطاعم جاهزة أو غيره، وتعتبر كفتة البطاطس من أشهى الأكلات العربية التي يحتاجها الناس بشكل كبير، بالإضافة إلى أن هذه الوجبة يرغبها الكبير والصغير لذلك سنقوم في هذا المقال بشرح طريقة عملها بالتفصيل حيث أنها لها أكثر من طريقة يمكننا القيام بتحضيرها من خلالها. طريقة عمل كفتة البطاطس طريقة عمل كفتة البطاطس المكونات: كيلو من اللحم المفروم.

عبوتين من الصلصة الجاهزة.

خمس حبات من البطاطس.

رشة ملح بسيطة.

ربع كيلو من الجبن.

ربع كيلو من البقسماط.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

معلقة من الفلفل الأسود المطحون.

حبة واحدة من حبات البيض. طريقة التحضير: نخلط في البداية اللحمة المفرومة مع البقسماط بالإضافة إلى ربع كيلو من الجبن.

بعدها قومي بإضافة بعض من الثوم المهروس ورشة ملح حسب الرغبة ومعلقة من الفلفل الأسود.

نعجن هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة، ثم قومي بعدها بتقطيع هذه الكفتة إلى كور متوسطة الحجم.

احضري صينية أو قالب وأدهينها بالزيت وضعي فيها الكفتة.

شغلي الفرن على درجة حرارة مناسبة وضعي فيها هذا القالب فترة من الزمن حتى تستوي.

اتركيها لمدة عشر دقائق في الفرن حتى تتحمر.

وعند إخراج الصينية من الفرن قومي بعدها بإضافة بعض من صوص المكرونة وبعض من الثوم المهروس، قدميها مع الأرز والسلطة بألف هنا وشفا. طريقة عمل بطاطس بالبقسماط طريقة عمل بطاطس بالبقسماط المكونات: بيضة.

كوب دقيق.

ثوم مهروس.

معلقة من الكمون والملح والفلفل الأسود.

بعض من الزيت.

بعض من البقدونس والبسطرمة. طريقة التحضير: قومي في البداية بهرس البطاطس مع البسطرمة بالإضافة إلى الثوم، ثم قومي بوضع الملح وبقية البهارات.

شكلي البطاطس كرات بعدها ضعيها في الدقيق والبيض وبعض من البقسماط، وفي النهاية حمريها في الزيت.

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