بديل الكيراتين لتنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن يجعله حرير من أول مرة، الشعر الناعم والمفرود هو حلم تطمح به كل النساء وخاصةً من يعانون من الشعر الخشن أو المجعد، كما تختلف كل امرأة عن الأخري من حيث نوع الشعر وذلك لأن هناك امرأة تتمتع بشعر ناعم وهم فئة قليلة، وهناك من تمتلك شعر مجعد وهذا النوع يحتاج إلي أدوات تمليس الشعر، ولهذا تذهب إلي صالون التجميل لعمل كيراتين أو بروتين يساعد في تنعيم الشعر لتحصل علي شعر مثالي.

بديل كيراتين طبيعي لتنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن من أول استخدام

تنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن هو من أكثر المشاكل التي يواجهها أصحاب هذا النوع من الشعر، ولهذا تقوم بعمل الكيراتين حيث يساعد في جعل الشعر ناعم كالحرير ولفترة طويلة، وعلي الرغم من فوائده إلا أن له أضرار كثيرة حيث يتكون من مواد كيماوية تضر بالشعر وتجعله أكثر عرضة للتلف، ولهذا سوف أقدم لكي بديل كيراتين طبيعي ليس له آثار جانبية ويغنيك في نفس الوقت عن إنفاق المال ويوفر الوقت في صالون التجميل ويجعل الشعر مثل الحرير.

بديل كيراتين من بذور الكتان وزيت الزيتون لتنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن

بذور الكتان من أفضل وأهم المكونات التي لها قدرة كبيرة وفاعلية في ترطيب الشعر الجاف والخشن، كما تعمل علي تحسين كفاءة الدورة الدموية في فروة الرأس وتقوم بحماية الشعر من الجفاف والتقصف، أما زيت الزيتون يساعد في ترطيب فروة الرأس ويعمل كبلسم طبيعي للشعر مما يخفف من هيشان الشعر وجفافه.

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1/2 كوب من أي نوع صابون طبيعي خالي من الروائح.

كوب كبير من الماء.

في إناء علي النار قومي بوضع بذور الكتان والماء واتركيهم حتي الغليان لمدة 10 دقائق، ثم أضيفي الصابون فوق بذور الكتان وهو ساخن ثم زيت الزيتون وامزجي المكونات جيداً.

قومي بضرب المكونات في الخلاط الكهربائي ثم تصفي بواسطة طرحة شفافة، وذلك حتي نحصل علي قوام كريمي ناعم.

قومي بتمشيط الشعر ثم ضعي بديل الكيراتين علي الشعر من الجذور حتي الأطراف لتنعيم الشعر، وبعد ذلك يلف الشعر ويتم تغطيته بكيس بلاستيكي لمدة ساعة.

وبعد مرور الوقت يتم غسل الشعر بالماء والشامبو الخفيف الخالي من السلفات، ويستخدم بديل الكيراتين من بذور الكتان وزيت الزيتون مرة في الأسبوع وسوف تلاحظي مدي نعومة الشعر وكيف أصبح أكثر ترطيب من أول استخدام.

مكونات بديل الكيراتين لتنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشنطريقة تحضير بديل كيراتين طبيعي في المنزل لتنعيم وترطيب الشعر وكيفية استخدامه