سبب خروج غازات برائحة كريهة علاج غازات البطن بطرق طبيعية وتنظيف الجسم من البراز المتحجر

تسبب لنا خروج الغازات الكثير من الاحراج خاصة إذا لم تكن بمفردك سواء كانت لها رائحة كريهة أو لا وعادة الغازات توضح أنه يوجد لدينا مشكلة في القولون ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أسباب خروج الغازات برائحة كريهة وكيفية علاجها وعلاج البطن المتحجر.

أسباب خروج الغازات :

وحسب رأي أحد الأطباء الباحثين في الجهاز الهضمي أنه من الطبيعي أن يقوم الأنسان بإخراج غازات من من 8 إلى عشر مرات في اليوم سواء كانت الغازات بصوت أم لا أو برائحة أو بدون رائحة.

اطمن انت مش لوحدك : لان من الطبيعي خروج الغازات بمعدل من 8 الى 10 مرات في اليوم سواء بصوت أو رائحته ودا طبقا لما ذكره احد الأطباء الباحثين والمختصين في الجهاز الهضمي، وفي حالة ملاحظتك انك تقوم بإخراج غازات بصورة مستمرة عليك مراجعة الطبيب على الفور فهناك ثمة مشكلة في الجهاز الهضمي.

ومن الجدير بالذكر أن وجود الغازات يرجع إلى عدد من الأسباب أهمها ” تناول المشروبات الغازية، التدخين، تناول الطعام بسرعة، مضغ العلكة.. ألخ.

التخلص من الغازات والانتفاخ:

ومن خلال السطور القادمة سنعرض لكم علاج الغازات وانتفاخ البطن :

خل التفاح :

يعمل خل التفاح على علاج عصر الهضم وقليل الغازات، كل ما عليك فعله هو تقوم بأضافة ملعقتين من خل التفاح على كوب ماء .

جنزبيل :

يعمل الجنزبيل على تهدئة المعدة وتقليل الغازات حيث أنه يحتوي على مضادات للأكسدة.

القرفة:

تساعد القرفة على التخلص من الغازات حيث أنها تحتوي على دعم لوظائف الجهاز الهضمي وتهدئة الجهاز الهضمي.

كل ماعليك إضافة نصف ملعقة صغيرة من القرفة على كوب من الحليب الدافئ، ويمكن وضع نصف ملعقة من عسل النحل.