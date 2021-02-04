طريقة كيك سينابون بالقرفة في دقائق بصوص أبيض كريمي

كيك السينابون بعد من أشهر الحلويات في العالم بدأ صنعها في امريكا وبالتدريج انتشرت في باقي أنحاء العالم وتمتاز بطعمها الشهي وقوامها الهش فهي عبارة عن لفائف وبها حشو شهي وصوص لذيذ على الوجه ويمكن أن تعد في المنزل يسهولة، فعند إعداده تنشر وتفوح في المنزل رائحة القرفة وتنشر البهجة في الأسرة بعد تناول تلك الحلى الرائع لن تندمي عن عمل تلك الوصفة. طريقة كيك سينابون بالقرفة بالصوص الأبيض لفة عجينة باف باستري جاهزة فهي اسرع من العجن. ملعقة كبيرة زبدة مذابة. نصف كوب سكر بني. ملعقة كبيرة قرفة صوص. نصف كوب سكر بودرة. نصف ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة كبيرة ماء. رشة صغيرة ملح. خطوات تحضير كيك سينابون رول بالقرفة يجهز صينية وتغلف بورق الزبدة ثم احضري عجينة الباف باستري وضعيها على سطح صلب نظيف وجاف افردي العجينة حتى تأخذ شكل مستطيل.

ويدهن وجه العجين بالزبدة المذابة، وانثري عليها السكر والقرفة ثم تلف العجينة على شكل رول وتقطع العجينة بواسطة سكين.

التقطيع يكون على شكل لفائف متساوية الحجم وتوضع في الصينية وتخبز قطع السينابون في الفرن حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي.

في وعاء آخر ضعي سكر بودرة مع ملح والماء والفانيليا واخفقيهم جيدا مع بعض حتى تحصلي على صوص أبيض اللون.

يسكب الصوص على قطع سينابون بالباف باستري وهو دافئ عند تقديم وتقدم مع القهوة الباردة. مكونات عمل صوص كريمي أبيض السينابون علبة من جبن كريمي لينه بدون ملح. ربع كوب من زبدة طرية بحرارة الغرفة. كوب ونص الكوب من السكر البودرة الناعم نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. رشة صغيرة من الملح. خطوات صوص كيك سينابون الأبيض اخرجي الزبدة والجبن من الثلاجة قبل البدء في عمل الصوص بساعة على الأقل.

ثم اخفقي الجبن الكريمي مع السكر البودرة والزبدة والملح ويخفقوا معا جيدا حتى يكون لديك كريمة سلسة بمزيج كريمي.

ثم أخرجي قطع السينابون من الصينية وصبي عليها صوص أبيض المصنوع من الجبن الكريمي، وتقدم بالهنا والشفا ويفضل عمل قطع سينابون ووضع الصوص عليها عند تقديم فقط. طريقة كيك سينابون بالقرفة بالصوص الأبيضخطوات تحضير كيك سينابون رول بالقرفةمكونات عمل صوص كريمي أبيض السينابونخطوات صوص كيك سينابون الأبيض الوسوم

كيك السينابون بعد من أشهر الحلويات في العالم بدأ صنعها في امريكا وبالتدريج انتشرت في باقي أنحاء العالم وتمتاز بطعمها الشهي وقوامها الهش فهي عبارة عن لفائف وبها حشو شهي وصوص لذيذ على الوجه ويمكن أن تعد في المنزل يسهولة، فعند إعداده تنشر وتفوح في المنزل رائحة القرفة وتنشر البهجة في الأسرة بعد تناول تلك الحلى الرائع لن تندمي عن عمل تلك الوصفة. طريقة كيك سينابون بالقرفة بالصوص الأبيض لفة عجينة باف باستري جاهزة فهي اسرع من العجن. ملعقة كبيرة زبدة مذابة. نصف كوب سكر بني. ملعقة كبيرة قرفة صوص. نصف كوب سكر بودرة. نصف ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة كبيرة ماء. رشة صغيرة ملح. خطوات تحضير كيك سينابون رول بالقرفة يجهز صينية وتغلف بورق الزبدة ثم احضري عجينة الباف باستري وضعيها على سطح صلب نظيف وجاف افردي العجينة حتى تأخذ شكل مستطيل.

ويدهن وجه العجين بالزبدة المذابة، وانثري عليها السكر والقرفة ثم تلف العجينة على شكل رول وتقطع العجينة بواسطة سكين.

التقطيع يكون على شكل لفائف متساوية الحجم وتوضع في الصينية وتخبز قطع السينابون في الفرن حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي.

في وعاء آخر ضعي سكر بودرة مع ملح والماء والفانيليا واخفقيهم جيدا مع بعض حتى تحصلي على صوص أبيض اللون.

يسكب الصوص على قطع سينابون بالباف باستري وهو دافئ عند تقديم وتقدم مع القهوة الباردة. مكونات عمل صوص كريمي أبيض السينابون علبة من جبن كريمي لينه بدون ملح. ربع كوب من زبدة طرية بحرارة الغرفة. كوب ونص الكوب من السكر البودرة الناعم نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. رشة صغيرة من الملح. خطوات صوص كيك سينابون الأبيض اخرجي الزبدة والجبن من الثلاجة قبل البدء في عمل الصوص بساعة على الأقل.

ثم اخفقي الجبن الكريمي مع السكر البودرة والزبدة والملح ويخفقوا معا جيدا حتى يكون لديك كريمة سلسة بمزيج كريمي.

ثم أخرجي قطع السينابون من الصينية وصبي عليها صوص أبيض المصنوع من الجبن الكريمي، وتقدم بالهنا والشفا ويفضل عمل قطع سينابون ووضع الصوص عليها عند تقديم فقط. طريقة كيك سينابون بالقرفة بالصوص الأبيضخطوات تحضير كيك سينابون رول بالقرفةمكونات عمل صوص كريمي أبيض السينابونخطوات صوص كيك سينابون الأبيض

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة كيك سينابون بالقرفة في دقائق بصوص أبيض كريمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.