جدة-ولاء حداد الخميس,04 شباط (فبراير) 2021 - 19:35
دراسات عدة تصدر دوريًا تتحدث في كل مرة عن أفضل أنواع الأطعمة وأكثرها صحية، أو تبحث في غذاء معين من حيث فوائده وعلاقته بالأمراض المختلفة، وفي التالي جمعنا أهم الأطعمة الصحية وأفضلها على وجه الأرض.
ماهي افضل الاطعمة على وجه الأرض:
بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية فإن أفضل الأطعمة على وجه الأرض دوت الخليج التي تتركز بها الفيتامينات والمعادن الرئيسية بالإضافة إلى مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب، وهي:
- الليمون: غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب.
- السبانخ: مليء بالطاقة ويحتوي على سعرات حرارية قليلة ويوفر فيتامين أ وفيتامين ك والفوليك والألياف والكلوروفيل.
- الجوز: مليء بفيتامين إي، كما أنه غني بالأمصال النباتية وزيوت أوميغا 3 والدهون الصحية.
- الأفوكادو: غني بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية وفيتامين ب 6والكثير من الفولات.
- البنجر: غني بفيتامين سي وحمض الفوليك والمغنيسيوم والألياف.
- الثوم: يحتوي على مضادات قوية منها مضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة، وفيتامين سي والسيلينيوم و المغنيزيوم والبوتاسيوم و الكالسيوم.
- الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضادات أكسدة وكربوهيدرات وألياف ودهون غير مشبعة ومضادات الالتهاب و الفلافونولات.
- التوت: يمتلئ التوت بمضادات الأكسدة كما أنه يوفر فيتامين سي والكالسيوم والحديد والزنك و الصوديوم وفيتامين ج والصوديوم و الفسفور والبوتاسيوم وفيتامين ك وفيتامين هـ.
- العدس: يحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتين و الأحماض الأمينية والحديد وفيتامين سي والمغنيسيوم وفيتامين أ.
- الفاصوليا السوداء: مليئة بمضادات الأكسدة الصحية ، ومليئة بالكالسيوم والبروتين والألياف والمغنيسيوم و الفسفور والفوليك والبوتاسيوم و الفوليك وفيتامين ب6.
ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.
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