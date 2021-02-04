ماهي اعراض الحمى الروماتيزمية وأسبابها، تعد الحُمَّى الروماتيزمية مرض التهابي يمكن أن يحدث عند عدم علاج التهاب الحلق العقدي أو الحُمَّى القرمزية بشكل صحيح، وكونها مرض التهابي فإنها يمكن أن تضر الصحة وخاصة القلب، لذلك من المهم تشخيصها وعلاجها مبكرًا.

اعراض الحمى الروماتيزمية:

عدد موقع "مايو كلينك" مجموعة من أعراض الحمى الروماتيزمية وهي:

الحُمَّى و الإرهاق العام.

ألم في المفاصل واحمرارها، أو سخونتها، أو تورمها.

نتوءًا صغيرًا غير مؤلم تحت الجلد، وطفح جلدي.

ألم الصدر.

النفخة القلبية.

حركات جسدية مترنحة لا يمكن التحكم بها تصيب اليدين والقدمين والوجه في أكثر الأحيان

نوبات سلوكية غير المعتاد، كالبكاء أو الضحك غير اللائقين.

أسباب الحمى الروماتيزمية:

التاريخ العائلي حيث يحمل بعض الأشخاص جين أو جينات قد تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالحمى الروماتيزمية.

بعض سلالات بكتيريا المكورة تكون أكثر عرضة للتسبب في الحمى الروماتيزمية عن سلالات أخرى.

يرتبط وجود خطورة أكبر بالإصابة بالحمى الروماتيزمية بالاكتظاظ وسوء الصرف الصحي وغيرها.

مضاعفات الحمى الروماتيزمية:

تضيُّق الصمّام. هذا يقلل من تدفُّق الدم.

تسرُّب الدم من الصمام.

يضعف الالتهاب المرتبط بالحمى الروماتيزمية عضلة القلب.

تلف الصمام المترالي أو صمامات القلب الأخرى أو أنسجة القلب الأخرى.

مشاكل في القلب في مرحلة متقدمة من الحياة.

ضربات قلب غير منتظمة وفوضوية.

الإصابة بفشل القلب.

علاج الحمى الروماتيزمية:

المضادات الحيوية، قد يُنصح الأشخاص الذين أُصيبوا بالتهاب عضلة القلب أثناء الحمى الروماتيزمية بمواصلة العلاج بالمضادات الحيوية الوقائية لمدة 10 سنوات أو أكثر.

مُضادات الالتهابات.

مسكنًات الألم لتخفيف الالتهاب والحمى والألم.

الأدوية المضادة للتشنُّج لعلاج الحركات اللاإرادي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.