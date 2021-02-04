أقوي وصفة سينابون لذيذ طري وبيدوب ينافس السينابون الاصلي بصوص رهيب زي المحلات

طريقة تحضير السينابون من أسهل الطرق التي يمكن أن تقوم بتحضيرها كثير من الأمهات فهي من الحلويات اللذيذة والشهية التي يحب تناولها جميع أفراد أسرتك وخاصة الأطفال فهم محبين لهذا النوع من الحلوى، وسوف نقدم لك أسهل طريقة تستطيعي استخدامها لتحضير السينابون. طريقة تحضير السينابون إليكِ سيدتي أسهل طريق لعمل السينوبون اللذيذ والشهي المقادير: 4 كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

4 ملاعق صغيرة خميرة فورية.

2/1 كوب حليب فاتر.

1 بيضة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

3/1 كوب سكر.

3/1 كوب زبدة مذابة. مقادير خليط السكر للعجين المفرود: 4 ملاعق قرفة.

3/4 كوب سكر.

زبدة مذابة. مقادير الصلصة: 5 كوب سكر بني.

5 كوب جوز البيكان مقطع لقطع كبيرة.

4/1 ملعقة صغيرة ملح.

4/1 كوب شراب ذرة.

2/1 كوب زبدة مذابة. طريقة التحضير: قومي بوضع المكونات مع بعضها فيما عدا الدقيق في الخفاقة اليدوية، ثم قومي بوضع كوبان من الدقيق مع التقليب المستمر حتى أن تختلط تماماً.

قومي بإضافة باقي الكمية المتبقية من الدقيق تدريجياً مع الاستمرار في العجن حتى تحصلين على عجينة ناعمة وسلسة كما يمكن أن يتم استخدام العجانة الكهربائية.

ثم قومي بوضع العجينة بوعاء مدهون في الزيت ومن ثم يتم تغطيتها وتركها لمدة ساعة كاملة حتى أن تتضاعف وتتخمر ومن ثم قومي بعجنها مرة أخرى برفق لإخراج الهواء واتركيها 40 دقيقة.

ثم قومي بفرد العجينة في صينية مستطيلة وادهني وجهها بقليل من الزبدة المذابة مع رش القرفة المطحونة والسكر البودرة الناعم.

يتم لف العجينة على هيئة رول وتقطيعها لقطع سميكة.

بعدها يتم إحضار قدر وضعيه على النار وضيفي له مقادير الصلصة والسكر البني والزبدة والملح وجوز البيكان وشراب الذرة وقلبي جيداً حتى أن يكون الخليط باللون البني الفاتح.

ثم قومي بتحضير قوالب المافن وادهنيها بقليل من الزبدة ثم ضعي بع ملعقة كبيرة من الصلصة وقطعة من العجينة المقطعة تترك العجينة لمدة 40 دقيقة.

يتم ترك القوالب في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 35 دقيقة. الوسوم

طريقة تحضير السينابون من أسهل الطرق التي يمكن أن تقوم بتحضيرها كثير من الأمهات فهي من الحلويات اللذيذة والشهية التي يحب تناولها جميع أفراد أسرتك وخاصة الأطفال فهم محبين لهذا النوع من الحلوى، وسوف نقدم لك أسهل طريقة تستطيعي استخدامها لتحضير السينابون. طريقة تحضير السينابون إليكِ سيدتي أسهل طريق لعمل السينوبون اللذيذ والشهي المقادير: 4 كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

4 ملاعق صغيرة خميرة فورية.

2/1 كوب حليب فاتر.

1 بيضة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

3/1 كوب سكر.

3/1 كوب زبدة مذابة. مقادير خليط السكر للعجين المفرود: 4 ملاعق قرفة.

3/4 كوب سكر.

زبدة مذابة. مقادير الصلصة: 5 كوب سكر بني.

5 كوب جوز البيكان مقطع لقطع كبيرة.

4/1 ملعقة صغيرة ملح.

4/1 كوب شراب ذرة.

2/1 كوب زبدة مذابة. طريقة التحضير: قومي بوضع المكونات مع بعضها فيما عدا الدقيق في الخفاقة اليدوية، ثم قومي بوضع كوبان من الدقيق مع التقليب المستمر حتى أن تختلط تماماً.

قومي بإضافة باقي الكمية المتبقية من الدقيق تدريجياً مع الاستمرار في العجن حتى تحصلين على عجينة ناعمة وسلسة كما يمكن أن يتم استخدام العجانة الكهربائية.

ثم قومي بوضع العجينة بوعاء مدهون في الزيت ومن ثم يتم تغطيتها وتركها لمدة ساعة كاملة حتى أن تتضاعف وتتخمر ومن ثم قومي بعجنها مرة أخرى برفق لإخراج الهواء واتركيها 40 دقيقة.

ثم قومي بفرد العجينة في صينية مستطيلة وادهني وجهها بقليل من الزبدة المذابة مع رش القرفة المطحونة والسكر البودرة الناعم.

يتم لف العجينة على هيئة رول وتقطيعها لقطع سميكة.

بعدها يتم إحضار قدر وضعيه على النار وضيفي له مقادير الصلصة والسكر البني والزبدة والملح وجوز البيكان وشراب الذرة وقلبي جيداً حتى أن يكون الخليط باللون البني الفاتح.

ثم قومي بتحضير قوالب المافن وادهنيها بقليل من الزبدة ثم ضعي بع ملعقة كبيرة من الصلصة وقطعة من العجينة المقطعة تترك العجينة لمدة 40 دقيقة.

يتم ترك القوالب في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 35 دقيقة.

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