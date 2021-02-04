الكابتشينو برغوة كثيفه مميزه ورائعه بكمية وفيرة لتتناولوا ألذ كوب كابتشينو بدقيقة واحده

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طريقة عمل الكابتشينو بالرغوة الكثيفة يعتبر مشروب الكابتشينو من أنواع المشروبات الساخنة المعروفة في كافة دول العالم، حيث أن هناك عدد كبير من الأشخاص يفضلون تناوله نظراً لما يميزه من طعم لذيذ وشهي، كما أنه من المشروبات سريعة التحضير ويتم تقديمها في المقاهي والمطاعم والكافيهات، والآن أنت أيضاً قادرة على تحضيره بنفسك في البيت.
طريقة عمل الكابتشينو بالرغوة الكثيفة
نقدم لكل عشاق تناول الكابتشينو أسهل طريقة يمكن تخيلها لتحضير الكابتشينو بالرغوة في المنزل وهذا يوفر عليهم الكثير من الوقت والمجهود الذي يبذل في الذهاب للمحلات والمقاهي وتتمثل في التالي:مقادير عمل الكابتشينو بالرغوة الكثيفة:
- 2 ملعقة كبيرة نسكافية.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 كوب ماء بارد.
- 2/1 ملعقة صغيرة مبيض قهوة.
- قومي بخلط النسكافية مع السكر ومبيض القهوة والماء في الخلاط الكهربائي حتى أن تصبح المكونات كثيفة ولونها بني.
- يتم وضع الخليط داخل الثلاجة ومن ثم يضاف له الحليب وبعدها يتم تقديمه وبالهناء والشفاء.
تعد واحدة من الطرق التي يمكن استخدامها لتحضير الكابتشينو بالرغوة الكثيفة داخل المنزل فبعد الآن لن تكونين بحاجة للذهاب للكفيهات لشرب الكابتشينو فاتبعي التالي:مقادير الكابتشينو بالرغوة بالميكروويف:
- 1 كوب حليب.
- 1 ملعقة صغيرة نسكافيه.
- 2 ملعقة كبيرة ماء ساخن.
- قومي بسكب الحليب في وعاء واتركيه في الميكروويف على درجة حرارة 60 درجة مئوية.
- اخرجي الوعاء من الميكروويف ثم يتم تغطية الوعاء بإحكام، ويرج بقوة كبيرة حتى أن تحصلين على رغوة كثيفة.
- يرفع الغطاء من على الوعاء وضعيه مرة أخرى في الميكروويف حتى أن يغلي، وبعدها نخرج الوعاء ويغطى ويرج.
- ثم يتم سكب الحليب في كوب أو كأس أخر مع الرغوة ويذوب النسكافية مع الماء الساخن، ثم يتم سكبها على الحليب ويقدم بالهناء والشفاء.
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طريقة عمل الكابتشينو بالرغوة الكثيفة يعتبر مشروب الكابتشينو من أنواع المشروبات الساخنة المعروفة في كافة دول العالم، حيث أن هناك عدد كبير من الأشخاص يفضلون تناوله نظراً لما يميزه من طعم لذيذ وشهي، كما أنه من المشروبات سريعة التحضير ويتم تقديمها في المقاهي والمطاعم والكافيهات، والآن أنت أيضاً قادرة على تحضيره بنفسك في البيت.
طريقة عمل الكابتشينو بالرغوة الكثيفة
نقدم لكل عشاق تناول الكابتشينو أسهل طريقة يمكن تخيلها لتحضير الكابتشينو بالرغوة في المنزل وهذا يوفر عليهم الكثير من الوقت والمجهود الذي يبذل في الذهاب للمحلات والمقاهي وتتمثل في التالي:مقادير عمل الكابتشينو بالرغوة الكثيفة:
- 2 ملعقة كبيرة نسكافية.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 كوب ماء بارد.
- 2/1 ملعقة صغيرة مبيض قهوة.
- قومي بخلط النسكافية مع السكر ومبيض القهوة والماء في الخلاط الكهربائي حتى أن تصبح المكونات كثيفة ولونها بني.
- يتم وضع الخليط داخل الثلاجة ومن ثم يضاف له الحليب وبعدها يتم تقديمه وبالهناء والشفاء.
تعد واحدة من الطرق التي يمكن استخدامها لتحضير الكابتشينو بالرغوة الكثيفة داخل المنزل فبعد الآن لن تكونين بحاجة للذهاب للكفيهات لشرب الكابتشينو فاتبعي التالي:مقادير الكابتشينو بالرغوة بالميكروويف:
- 1 كوب حليب.
- 1 ملعقة صغيرة نسكافيه.
- 2 ملعقة كبيرة ماء ساخن.
- قومي بسكب الحليب في وعاء واتركيه في الميكروويف على درجة حرارة 60 درجة مئوية.
- اخرجي الوعاء من الميكروويف ثم يتم تغطية الوعاء بإحكام، ويرج بقوة كبيرة حتى أن تحصلين على رغوة كثيفة.
- يرفع الغطاء من على الوعاء وضعيه مرة أخرى في الميكروويف حتى أن يغلي، وبعدها نخرج الوعاء ويغطى ويرج.
- ثم يتم سكب الحليب في كوب أو كأس أخر مع الرغوة ويذوب النسكافية مع الماء الساخن، ثم يتم سكبها على الحليب ويقدم بالهناء والشفاء.
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