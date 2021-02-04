الكابتشينو برغوة كثيفه مميزه ورائعه بكمية وفيرة لتتناولوا ألذ كوب كابتشينو بدقيقة واحده

طريقة عمل الكابتشينو بالرغوة الكثيفة يعتبر مشروب الكابتشينو من أنواع المشروبات الساخنة المعروفة في كافة دول العالم، حيث أن هناك عدد كبير من الأشخاص يفضلون تناوله نظراً لما يميزه من طعم لذيذ وشهي، كما أنه من المشروبات سريعة التحضير ويتم تقديمها في المقاهي والمطاعم والكافيهات، والآن أنت أيضاً قادرة على تحضيره بنفسك في البيت.

نقدم لكل عشاق تناول الكابتشينو أسهل طريقة يمكن تخيلها لتحضير الكابتشينو بالرغوة في المنزل وهذا يوفر عليهم الكثير من الوقت والمجهود الذي يبذل في الذهاب للمحلات والمقاهي وتتمثل في التالي:

2 ملعقة كبيرة نسكافية.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 كوب ماء بارد.

2/1 ملعقة صغيرة مبيض قهوة.

قومي بخلط النسكافية مع السكر ومبيض القهوة والماء في الخلاط الكهربائي حتى أن تصبح المكونات كثيفة ولونها بني.

يتم وضع الخليط داخل الثلاجة ومن ثم يضاف له الحليب وبعدها يتم تقديمه وبالهناء والشفاء.

تعد واحدة من الطرق التي يمكن استخدامها لتحضير الكابتشينو بالرغوة الكثيفة داخل المنزل فبعد الآن لن تكونين بحاجة للذهاب للكفيهات لشرب الكابتشينو فاتبعي التالي:

1 كوب حليب.

1 ملعقة صغيرة نسكافيه.

2 ملعقة كبيرة ماء ساخن.