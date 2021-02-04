طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطة في المنزل مثل المحلات بطريقة سهلة وبسيطة

الجبنة الموتزاريلا من الأساسيات التي يجب توافرها في المنزل دائماً عند محبي الأكلات السريعة، حيث تستخدم بكثرة في تحضير أنواع الفطائر المختلفة والبيتزا وغيرهم من الوجبات الأخرى، وتحتوي هذه الجبنة على كثير من الفوائد الصحية الضرورية للجسم فهي لا تحتوي فقط على عنصر الكالسيوم والدهون بل يوجد بها أنواع متعددة من الفيتامينات، حيث يوجد بها أيضاً عنصر الفوسفور الذي يساعد على إمتصاص الكالسيوم الضروري للعظام والأسنان، مفيد تناولها للنساء الحوامل لزيادة عنصر البيوتين الذي يمنع هشاشة العظام ويقلل مستوى السكر في الدم لمن يعانون منه، واليوم سوف نقدم لحضراتكم من خلال موقع ثقفني مكونات الجبنة الموتزاريلا وطريقة تحضيرها.

مكونات الجبنة الموتزاريلا

تتكون الجبنة الموتزاريلا من ثلاث مكونات فقط سهلة متوفرة في كل مكان أوفر من شرائها جاهزة وهذه المكونات هي كما يلي:

نصف كوب كبير من الخل الأبيض.

2 لتر من اللبن الكامل الدسم ( أو لتر على حسب الكمية المطلوبة ).

ربع كوب كبير من الليمون.

رشة صغيرة من الملح ( يمكن الإستغناء عنها ).

طريقة الإعداد والتحضير

يتم عمل هذه الجبنة بعدة خطوات بسيطة تسهل على كل ست بيت القيام بإعدادها في المنزل وهي كما يلي:

نحضر إناء يسع كمية اللبن المستخدمة ونضع به اللبن ونضعه على درجة حرارة متوسطة. نقوم بإضافة الخل الأبيض والليمون على اللبن ونقلبهم جيداً باستمرار. عند ظهور قطع بيضاء أثناء تقليب الخليط لا نتوقف عن التقليب نستمر حتى تتكون تكتلات للبن وهي قطع الجبنة. نقوم بالضغط على قطع الجبنة بالملعقة على جوانب الإناء مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح لها قوام مطاطي عند الضغط عليها. بعد الحصول على القوام المناسب نقوم بإخراج قطع الجبنة من خليط اللبن ونصفيها ونعصرها جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع قطع الجبنة في الفريزر حتى تتجمد. عند تخزين الجبنة نقوم ببشرها أو نجعلها على شكل أصابع. ملحوظة مهمة لتجنب الأثار السلبية للقيام بعملها عند تكتل اللبن نقوم بوضع شياطة أو أي قطعة معدنية بين الإناء والنار.

فوائد تناول هذه الجبنة

جميع الجبن لها فائدة كبيرة في تقوية الجسم والعظام وسوف نقدم لكم متابعينا الكرام بعض فوائد هذا النوع من الجبن وهي كما يلي: