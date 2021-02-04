جددي بشرتك وتخلصي من الجلد الميت بماسك القهوة

تخلصي من الجلد الميت بماسك القهوة، العناية بالبشرة هي عادة هامة جدًا لا يمكن الاستغناء عنها طوال الحياة وعلى مدار اليوم، حيث أنها السبيل للحصول على بشرة حية ونضرة وشابة، وتعتني المرأة ببشرتها حتى تبدو جميلة طوال الوقت، ولذلك العناية بالبشرة هي أمر هام ويعتبر تقشير البشرة هو أولى خطوات العناية بها لفوائده الهامة للبشرة مثل التخلص من خلايا الجلد الميتة ومساعدة البشرة في إنتاج المزيد من الكولاجين.

ماسك القهوة لتقشير البشرة

يجب أن نستخدم المكونات الطبيعية ومستحضرات العناية بالبشرة المكونة من مكونات طبيعية حتى تستفيد البشرة بأكبر قدر ممكن من تلك المواد، لذلك فعند استخدام مقشر للبشرة يفضل استخدام ذلك النوع المعتمد على مكونات طبيعية مثل القهوة، فهي لها قدرة كبيرة في تخليص البشرة من الجلد الميت ومساعدة طبقات الجلد الجديدة في التكوين، لذلك استخدام وصفة القهوة والسكر لتقشير البشرة لبشرة ناعمة خالية من الحبوب والتجاعيد.

مقشر القهوة والسكر لتنعيم البشرة

استخدمي وصفة القهوة والسكر وطبقيها على وجهك لكي تلاحظي الفرق من أول مرة في تنعيم البشرة وتخليصها من الجلد الميت والحبوب تحت الجلد.

مكونات ماسك القهوة

أما عن مقادير ماسك القهوة للقضاء على الجلد الميت فهي:

زيت جوز هند ملعقتان بحجم كبير.

سكر خشن ملعقتان بحجم كبير.

بن قهوة ملعقتان بحجم كبير.

قومي بتعريض وجهك أولًا لمدة خمس حتى عشر دقائق لبخار ماء حتى يساعد في تفتيح مسام الوجه.

بعد ذلك حضري الماسك من خلال خلط القهوة والسكر مع زيت جوز الهند، وتأكدي من مزج المقادير كلها سويًا حتى يصبح قوام الخليط متجانس.

ومن ثم يتم تطبيق الماسك على البشرة وابدئي بتدليكها على هيئة حركات دائرية، واحرصي على التدليك برفق حتى لا تسبب التهاب للبشرة.

استخدمي الأصابع لفرد الخليط على الوجه مع الاستمرار في التدليك بحركات دائرية.

بعد ذلك يترك الماسك لمدة خمس دقائق، ومن ثم يزال بماء فاتر أو دافئ.

يطبق كريم ترطيب على الوجه بعد إزالة الماسك لنتيجة أفضل.

استخدام ماسك القهوة لتقشير البشرة