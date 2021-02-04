صدمة غير متوقعة بعد وضع هذا السائل الغريب على بشرتك لمدة 20 دقيقة

لكل فتاة تعانى من أثار التعرض لأشعة الشمس من بقع وتصبغات البشرة، ولكل فتاة تعانى أيضا من البثور السوداء وحب الشباب إليكِ وصفة اليوم، القادرة على تحويل بشرتك لبشرة صحية مع حل جميع المشكلات التي سبق ذكرها فقط خلال 20 دقيقة، لتتحول بشرتك لبشرة مشرقة خالية من البقع والتصبغات وأثار حب الشباب والبثور، مع تفتيحها لعدة درجات خلال دقائق، ويُفضل استخدام هذا الماسك الرائع لأصحاب البشرة الدهنية والمختلطة، ويمكن لأصحاب البشرة العادية استخدامه ولكنه غير مُفضل لأصحاب البشرة الجافة.

علاج كافة مشاكل البشرة مع تفتيح مباشر عدة درجات

تتكون وصفة اليوم من عدد من المقادير الطبيعية هي:

عدد 1 حبة صغيرة من البصل.

1 ملعقة صغيرة من عسل النحل.

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر.

عصير نصف حبة ليمون.

يحتوى البصل على العديد من المواد المضادة للأكسدة بالإضافة إلى عنصر الكبريت، كما يحتوى على فيتامينات عدة منها فيتامين A , E , C , B ويحتوى أيضا على الكيراتين الطبيعي، ويعمل على تنظيف البشرة والقضاء على البقع والبثور، كما يمنح البشرة التغذية المطلوبة ويحافظ عليها من أثار الشمس.

عسل النحل يعمل على تجديد خلايا البشرة ومحاربة الحبوب وترطيب وتطهير البشرة، أما زيت الزيتون والذي يعطى البشرة الترطيب الرائع ويعالج التهابات الجلد فإنه يحتوى على فيتامين E ومواد مضادة للأكسدة، ولا غنى عن فيتامين C الطبيعي المخزون داخل الليمون الحامض.

يتم بشر حبة البصل وتصفية الماء المتواجدة بها بواسطة مصفاة دقيقة الثقوب.

يتم وضع الماء المُصفى فى وعاء يتم ثم إضافة عسل النحل وزيت الزيتون البكر وحامض الليمون.

يتم الدمج جيدا بين المكونات حتى تمام التجانس والحصول على سائل لزج لونه أخضر فاتح.

طريقة التحضير والاستخدام

ثم يتم تقطيع قماشة قطنية على شكل SHEET MASK ليظهر العينين وفتحة الفم والأنف أو شراء SHEET MASK ، ثم يتم غمص SHEET MASK داخل الوعاء الذي يحوى الوصفة ومن ثم يتم تطبيقه مباشرة على البشرة، ويتم ترك الوصفة على البشرة لمدة 20 دقيقة، ومع نزع SHEET MASK سنجد النتيجة الرائعة من تفتيح البشرة وتوحيد لونها وإزالة البثور السوداء وأثار حب الشباب وشد البشرة، ثم يتم غسل البشرة بواسطة ماء بارد قدر المستطاع لغلق المسامات، ثم يتم وضع جل الصبار على البشرة لترطيبها وغلق المسامات تماما.

يمكنك أيضا التعرف على فوائد الشاي والنسكافيه الرهيبة للبشرة، فكل منهما يعمل بفاعلية لا تصدق على تفتيح البشرة وشد الجلد ومحاربة التجاعيد، أما إذا كنت تعانين من حبوب البشرة وظهور الرؤوس السوداء، فيمكنك تجربة أفضل روتين يومي ينصح به من قبل أطباء العناية بالبشرة؛ للتخلص نهائياً من حبوب البشرة وأثارها وإزالة الرؤوس السوداء والتصبغات أيضا.

ولكن تذكري سيدتي أن صحة وجمال بشرتك تظهر بالتأكيد من اهتمامك بجسدك، وذلك يأتي من المواظبة على تناول العناصر الغذائية اليومية التي يحتاجها الجسم للحرق، ومن ثم استبدالها بفيتامينات ودهون مفيدة للبشرة والجسم بشكل عام، اهتمي بالبروتينات النباتية والحيوانية ومنتجات الألبان، وكذلك الأسماك التي تحتوي على الدهون المفيدة كالسلمون والتونة، تناول ملعقة يومياً من زيت الزيتون والجنسنج المطحون قد يفيدك أيضا لأبعد الحدود.