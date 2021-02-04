سر خطير لا يمكن تصديقه لتطويل الشعر بغزارة رهيبة وبدون وضع أي شيء على شعرك

أتينا لكم اليوم بسر خطير ومعلومة غريبة للغاية لن تصدقيها لزيادة طول وكثافة الشعر، وذلك بدون استعمال أي وصفات أو كريمات أو زيوت، وعلى الرغم من أن هذه المعلومة من أحد الأطباء المختصين في مجال الشعر، إلا أنه لم يصدق أحد مدى فاعلية هذه الطريقة في تطويل وتكثيف الشعر، ولكن بعد تجربة بعض الفتيات لتلك الطريقة مدى تأثيرها المذهل وبدون أي تكاليف أو آثار جانبية.

تطويل الشعر بدون وصفات أو كريمات

الصدفة البحتة هي ما قادتنا إلى هذا السر وأنصحك سيدتي بتطبيقه وتجربته، وخاصة أن هذه الطريقة ليس لها أي أضرار على الإطلاق، حيث صرح هذا الطبيب أن هرمونات المرأة تتعرض إلى تأثيرات متغيرة في يوم الرابع عشر من كل شهر هجري، والذي هو في نفس الوقت يوم اكتمال القمر، ونصح الطبيب بقص أطراف الشعر المتقصف في اليوم التالي لهذا اليوم بالتحديد، أو اليوم الذي يليه على الأكثر والموافق السادس عسر مش كل شهر هجري، لأن الجسم يكون متحفز لزيادة نمو الشعر بغزارة بسبب التأثير على الهرمونات.

تجربة إحدى الفتيات

من تطبيق هذه الطريقة كل شهرين سوف تلاحظين زيادة مذهلة في طول وكثافة الشعر، على الرغم من عدم استعمالك لأي نوع من أنواع الزيوت أو الكريمات باهظة الثمن، ومن تجربة إحدى الفتيات لهذه الطريقة أوضحت أن شعرها في الأسبوع الأول بعد قصه، لاحظت زيادة كبيرة في كثافة الشعر مع طول بمعدل 2 سم، وبعد الشهر الأول أوضحت الفتاة أنها لاحظت زيادة في طول الشعر بمعدل 6 سم.

وبعد مرور شهرين وعندما حان موعد قص الشعر للمرة الثانية، وصل معدل الزيادة في طول شعرها إلى 15 سم، وبعد قص الشعر وتكرار العملية من جديد، وصل شعرها إلى أسفل منطقة الظهر بعد أن كان لا يتعدى منتصف ظهرها، وبذلك ضمنت الفتاة طول رهيب وزيادة في كثافة الشعر بدون استعمال أي وصفات أو زيوت، حيث تعمل هذه الطريقة على تسريع عملية نمو الشعر بشكل ملحوظ وفعال للغاية.

وجدير بالذكر أنه إذا تأخرتي عن موعد قص الشعر السابق ذكره أعلاه فلا تقصي شعرك هذا الشهر وانتظري للشهر التالي، وإذا كان شعر يعاني من وجود فراغات، فيمكنك استعمال هذه الوصفة الرائعة والمكونة من عناصر طبيعية فقط لتساعدك على تكثيف الشعر الخفيف، كما تعمل على تحفيز نمو فراغات الشعر من جديد وخاصة في الخصلات الأمامية والجانبية ومنطقة منتصف الرأس.

علاج الشعر التالف والجاف

ويتم استخدام منتجات الألبان لعلاج بهتان الشعر، حيث يمكن استخدام نصف كوب من الزبادي كماسك لترطيب الشعر وتغذيته، ويُترك لمدة 20 دقيقة ثم يتم غسل الشعر بواسطة الشامبو والبلسم المناسبين حسب نوع الشعر، أما جفاف الشعر والذي يحدث نتيجة التعرض لأشعة الشمس، فيتم علاجه عن طريق عسل النحل الذي على ترطيب وتنعيم الشعر ومنع الهيشان والتقصف، وذلك عن طريق تركه أيضا لمدة 20 دقيقة ثم غسلة بواسطة الشامبو والبلسم المناسبين حسب نوع الشعر.

وإذا كنت لا تحبين وضع الكثير من الزيوت أو الوصفات على شعرك، فيمكنك تجربة هذه الوصفة التي يتم استخدامها مرتين فقط طوال حياتك، هل تصدقين ذلك؟ إنها وصفة سرية عجيبة من العطار تتكون من الكثير من الأعشاب الطبيعية وأذهلت كل من استعملتها، حيث يستمر نمو الشعر بكثافة وطول ليس لهما مثيل منذ استعمال هذه الوصفة.

تغذية الشعر وتقويته لمنع التساقط

أما إذا كنت ترغبين في إنعاش شعرك ومنحه القوة والحيوية الشديدة، فأنت تحتاجين إذن إلى تطبيق وصفة عصير السبانخ والجرجير على شعرك لمرة واحدة كل عشرة أيام، حيث أن كل منهما ملئ بالعناصر المضادة للأكسدة والفيتامينات المذهلة للشعر، ويتم تجميع مقدار من الجرجير والسبانخ ومع قليل من الماء وخلطهما معا في الخلاط الكهربائي بشكل جيد، ثم تطبيق الوصفة على شعر نظيف وتركها لمدة ساعة قبل غسيل الشعر بالشامبو المناسب.

ويساعد البروكلي في القضاء على القشرة وعلاج هيشان وتقصف الشعر، وذلك لإحتواءه على العديد من الفيتامينات والمعادن كفيتامين A, C, K, D ، حيث يتم إضافة ربع كوب من الماء على 4 وردات من نبات البروكلي ويتم سبق البروكلي في الماء، ثم يتم وضع الخليط في الخلاط الكهربائي بعد تمام السواء، ثم يتم تطبيق الوصفة على الشعر بالكامل من الجزور وحتى الأطراف ويتم ترك الوصفة لمدة ساعتين كاملين، ثم يتم غسل الشعر بواسطة الشامبو والبلسم المناسبين حسب نوع الشعر.

يمكنك إضافة صفار بيضة على ملعقة كبيرة من جل الصبار ونفس المقدار من زيت جوز الهند او زيت زيت الزيتون، وبعد الخلط جيدا بين المكونات حتى الحصول على قوام كريمي سائل، يوضع الخليط على فروة الرأس وكامل الشعر من الجذور وحتى الأطراف ويُترك مدة تتراوح بين ساعة و ساعتين، وبعد مرور الوقت يتم غسل الشعر بواسطة الشامبو والبلسم المناسبين حسب نوع الشعر وبإستعمال ماء يميل للبرودة.