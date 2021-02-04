سر خلطه المشاوى الرهيبه مثل الجاهزه للدجاج وجميع انواع اللحوم بطريقة مبتكرة وطعم مميز

خلطة المشاوي تعد المشاوي من أكثر الأطباق الشعبية التي يكون عليها إقبال كبير جداً بأنحاء العالم، ويعود ذلك لطعمها الشهي واللذيذ، حيث من الممكن أن يتم شوي الدجاج واللحوم بأفضل خلطة وتتبيلة التي تكون السر وراء الطعم الشهي للمشاوي، وسوف نقدم لكم اليوم أفضل خلطة مشاوي يمكن استخدامها لتحضير ألذ الأطباق المشوية.

هناك طرق كثيرة لتتبيل المشاوي والتي تميزها عن بعضها البعض من خلال الطعم اللذيذ ومنها التالي:

4 صدور دجاج.

400 جرام لبن زبادي.

200 جرام كزبرة مفرومة.

6 فصوص ثوم مفرومة.

3/1 كوب زيت زيتون.

2/1 ثمرة بصل مفرومة ناعم.

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

2 ملعقة صغيرة غارام ماسالا.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة كبيرة ملح.

في وعاء الخلاط الكهربائي قومي بخلط لبن الزبادي مع الكزبرة والبصل والثوم والزيت والملح وعصير الليمون والغارام ماسلام والفلفل الأسود ومن ثم تبدئين في الخلط.

ثم ابدئي في وضع صدور الدجاج في وعاء ويصب فوقها تتبيلة المشاوى الرهيبه ويتم تغطية الوعاء وادخليه إلى الثلاجة واتركيه لمدة 3 ساعات.

ويتم تغطية الوعاء وادخليه إلى الثلاجة واتركيه لمدة 3 ساعات. بعد انتهاء الوقت قومي بشوي الدجاج بالطريقة المتاحة لك مع تقلبيها على الجانبين حتى أن تنضج.

2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

2 ثمرة بصل مقطعة لمكعبات صغيرة.

1 كيلو لحم بقري مقطع لمكعبات صغيرة.

6 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

4/1 كوب زيت زيتون.

فصين من الثوم المهروس.

2/1 ملعقة صغيرة أوريجانو.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل حلو.