سر خلطه المشاوى الرهيبه مثل الجاهزه للدجاج وجميع انواع اللحوم بطريقة مبتكرة وطعم مميز

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خلطة المشاوي تعد المشاوي من أكثر الأطباق الشعبية التي يكون عليها إقبال كبير جداً بأنحاء العالم، ويعود ذلك لطعمها الشهي واللذيذ، حيث من الممكن أن يتم شوي الدجاج واللحوم بأفضل خلطة وتتبيلة التي تكون السر وراء الطعم الشهي للمشاوي، وسوف نقدم لكم اليوم أفضل خلطة مشاوي يمكن استخدامها لتحضير ألذ الأطباق المشوية.
خلطة المشاوي
هناك طرق كثيرة لتتبيل المشاوي والتي تميزها عن بعضها البعض من خلال الطعم اللذيذ ومنها التالي:تتبيلة الزبادي للدجاج المشوي: المقادير:
- 4 صدور دجاج.
- 400 جرام لبن زبادي.
- 200 جرام كزبرة مفرومة.
- 6 فصوص ثوم مفرومة.
- 3/1 كوب زيت زيتون.
- 2/1 ثمرة بصل مفرومة ناعم.
- 2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- 2 ملعقة صغيرة غارام ماسالا.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 1 ملعقة كبيرة ملح.
- في وعاء الخلاط الكهربائي قومي بخلط لبن الزبادي مع الكزبرة والبصل والثوم والزيت والملح وعصير الليمون والغارام ماسلام والفلفل الأسود ومن ثم تبدئين في الخلط.
- ثم ابدئي في وضع صدور الدجاج في وعاء ويصب فوقها تتبيلة المشاوى الرهيبه ويتم تغطية الوعاء وادخليه إلى الثلاجة واتركيه لمدة 3 ساعات.
- بعد انتهاء الوقت قومي بشوي الدجاج بالطريقة المتاحة لك مع تقلبيها على الجانبين حتى أن تنضج.
- 2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.
- 2 ثمرة بصل مقطعة لمكعبات صغيرة.
- 1 كيلو لحم بقري مقطع لمكعبات صغيرة.
- 6 ملاعق كبيرة عصير ليمون.
- 4/1 كوب زيت زيتون.
- فصين من الثوم المهروس.
- 2/1 ملعقة صغيرة أوريجانو.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل حلو.
- ضعي اللحم في وعاء ضيفي عليه زيت الزيتون والثوم وعصير الليمون والأوريجانو والفلفل الحلو والملح واخلطيهم مع بعضهم بطريقة جيدة.
- ثم يتم تغطية الوعاء ويترك في الثلاجة لمدة 4 ساعات.
- اخرجي اللحم من الخلطة وضعيه بالأسياخ مع إضافة الطماطم والبصل ويتم شوي اللحم على الفحم وبالهناء والشفاء.
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خلطة المشاوي تعد المشاوي من أكثر الأطباق الشعبية التي يكون عليها إقبال كبير جداً بأنحاء العالم، ويعود ذلك لطعمها الشهي واللذيذ، حيث من الممكن أن يتم شوي الدجاج واللحوم بأفضل خلطة وتتبيلة التي تكون السر وراء الطعم الشهي للمشاوي، وسوف نقدم لكم اليوم أفضل خلطة مشاوي يمكن استخدامها لتحضير ألذ الأطباق المشوية.
خلطة المشاوي
هناك طرق كثيرة لتتبيل المشاوي والتي تميزها عن بعضها البعض من خلال الطعم اللذيذ ومنها التالي:تتبيلة الزبادي للدجاج المشوي: المقادير:
- 4 صدور دجاج.
- 400 جرام لبن زبادي.
- 200 جرام كزبرة مفرومة.
- 6 فصوص ثوم مفرومة.
- 3/1 كوب زيت زيتون.
- 2/1 ثمرة بصل مفرومة ناعم.
- 2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- 2 ملعقة صغيرة غارام ماسالا.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 1 ملعقة كبيرة ملح.
- في وعاء الخلاط الكهربائي قومي بخلط لبن الزبادي مع الكزبرة والبصل والثوم والزيت والملح وعصير الليمون والغارام ماسلام والفلفل الأسود ومن ثم تبدئين في الخلط.
- ثم ابدئي في وضع صدور الدجاج في وعاء ويصب فوقها تتبيلة المشاوى الرهيبه ويتم تغطية الوعاء وادخليه إلى الثلاجة واتركيه لمدة 3 ساعات.
- بعد انتهاء الوقت قومي بشوي الدجاج بالطريقة المتاحة لك مع تقلبيها على الجانبين حتى أن تنضج.
- 2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.
- 2 ثمرة بصل مقطعة لمكعبات صغيرة.
- 1 كيلو لحم بقري مقطع لمكعبات صغيرة.
- 6 ملاعق كبيرة عصير ليمون.
- 4/1 كوب زيت زيتون.
- فصين من الثوم المهروس.
- 2/1 ملعقة صغيرة أوريجانو.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل حلو.
- ضعي اللحم في وعاء ضيفي عليه زيت الزيتون والثوم وعصير الليمون والأوريجانو والفلفل الحلو والملح واخلطيهم مع بعضهم بطريقة جيدة.
- ثم يتم تغطية الوعاء ويترك في الثلاجة لمدة 4 ساعات.
- اخرجي اللحم من الخلطة وضعيه بالأسياخ مع إضافة الطماطم والبصل ويتم شوي اللحم على الفحم وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر خلطه المشاوى الرهيبه مثل الجاهزه للدجاج وجميع انواع اللحوم بطريقة مبتكرة وطعم مميز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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