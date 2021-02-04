شوربة البصل الفرنسية مثل المطاعم حضريها في منزلك

شوربة البصل الفرنسية واحدة من أطباق الطعام الفرنسية الشهيرة يعشقها الجميع نقدمها إليك من خلال مقالنا لتقومي بتحضيرها في منزلك بدلاً من تناولها في المطاعم، حيث نوضح لك المقادير المناسبة لتحضيرها وكذلك خطوات التحضير تعرفي عليها فيما يلي.

نصف كوب من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ثماني مرات من البصل المقطع إلى شرائح.

أربع أكواب من المرق (الشوربة).

ملعقة صغيرة من الأعشاب.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

أربع شرائح من الخبز الفرنسي.

أربع شرائح من جبنة البروفولون.

شريحتان من الجبنة السويسرية.

ربع كوب من حب البارميزان المبشورة.

أولا المقادير لتحضير شوربة البصل الفرنسيةثانيا طريقة التحضير الوصفة

بعد ذلك يتم تحضير شوربة البصل الفرنسية من خلال اتباع مجموعة من الخطوات كما يلي: