شوربة البصل الفرنسية مثل المطاعم حضريها في منزلك

شوربة البصل الفرنسية واحدة من أطباق الطعام الفرنسية الشهيرة يعشقها الجميع نقدمها إليك من خلال مقالنا لتقومي بتحضيرها في منزلك بدلاً من تناولها في المطاعم، حيث نوضح لك المقادير المناسبة لتحضيرها وكذلك خطوات التحضير تعرفي عليها فيما يلي.أولا المقادير لتحضير شوربة البصل الفرنسية
- نصف كوب من الزبدة.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ثماني مرات من البصل المقطع إلى شرائح.
- أربع أكواب من المرق (الشوربة).
- ملعقة صغيرة من الأعشاب.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- أربع شرائح من الخبز الفرنسي.
- أربع شرائح من جبنة البروفولون.
- شريحتان من الجبنة السويسرية.
- ربع كوب من حب البارميزان المبشورة.
بعد ذلك يتم تحضير شوربة البصل الفرنسية من خلال اتباع مجموعة من الخطوات كما يلي:
- نضع كل من زيت الزيتون والزبدة في قدر عميق ونقوم بتسخينهم على نار متوسطة.
- نضيف البصل بعد تقطيعه إلى شرائح رفيعة ونقليه في الزيت والزبدة حتى يصبح لين وطري ويتغير لونه إلى اللون البني.
- نضيف الشوربة والأعشاب الجافة ونتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود ونتركه لمدة نصف ساعة على النار حتى يغلي.
- نقوم بتسخين شواية الفرن انحصر بها كل من الشوربة والخبز.
- نقوم بتوزيع الشوربة في أطباق مخصصة للفرن ونضع على كل طبق منهم شريحة من الجبن وشريحة من الخبز،
- وشريحة من جبن البروفولون والبارميزان والجبن السويسري وندخلهم الفرن على الشواية على نار متوسطة.
- عندما تذوب المكونات السابقة على وجه الشوربة وتظهر مجموعة من الفقاقيع وتصبح ذات لون ذهبي يمكنك استخراجها من الفرن.
- بعد ذلك يتم تقديم شوربة البصل مع الاطباق الأخرى التي تحبها على مائدة الطعام.
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شوربة البصل الفرنسية واحدة من أطباق الطعام الفرنسية الشهيرة يعشقها الجميع نقدمها إليك من خلال مقالنا لتقومي بتحضيرها في منزلك بدلاً من تناولها في المطاعم، حيث نوضح لك المقادير المناسبة لتحضيرها وكذلك خطوات التحضير تعرفي عليها فيما يلي.أولا المقادير لتحضير شوربة البصل الفرنسية
- نصف كوب من الزبدة.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ثماني مرات من البصل المقطع إلى شرائح.
- أربع أكواب من المرق (الشوربة).
- ملعقة صغيرة من الأعشاب.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- أربع شرائح من الخبز الفرنسي.
- أربع شرائح من جبنة البروفولون.
- شريحتان من الجبنة السويسرية.
- ربع كوب من حب البارميزان المبشورة.
بعد ذلك يتم تحضير شوربة البصل الفرنسية من خلال اتباع مجموعة من الخطوات كما يلي:
- نضع كل من زيت الزيتون والزبدة في قدر عميق ونقوم بتسخينهم على نار متوسطة.
- نضيف البصل بعد تقطيعه إلى شرائح رفيعة ونقليه في الزيت والزبدة حتى يصبح لين وطري ويتغير لونه إلى اللون البني.
- نضيف الشوربة والأعشاب الجافة ونتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود ونتركه لمدة نصف ساعة على النار حتى يغلي.
- نقوم بتسخين شواية الفرن انحصر بها كل من الشوربة والخبز.
- نقوم بتوزيع الشوربة في أطباق مخصصة للفرن ونضع على كل طبق منهم شريحة من الجبن وشريحة من الخبز،
- وشريحة من جبن البروفولون والبارميزان والجبن السويسري وندخلهم الفرن على الشواية على نار متوسطة.
- عندما تذوب المكونات السابقة على وجه الشوربة وتظهر مجموعة من الفقاقيع وتصبح ذات لون ذهبي يمكنك استخراجها من الفرن.
- بعد ذلك يتم تقديم شوربة البصل مع الاطباق الأخرى التي تحبها على مائدة الطعام.
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