طريقة عمل القهوة السعودي الاصليه بلون ومذاق رائع لعشاق القهوه الخليجيه

طريقة عمل القهوة السعودي طريقة عمل القهوة السعودي من أشهى أنواع القهوة التي يمكن أن يتم تذوقها، فلا يوجد أي بيت بدون وجود القهة السعودية لأنها عشق لسكانه ويحلون تناولها على الدوام، حيث أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية، بالإضافة إلى أنها تعمل على زيادة قدرة التركيز والانتباه وتنظيم نسبة السكر في الدم.

إليكم اليوم أسهل طريقة عمل القهوة السعودي في المنزل ببعض من الخطوات البسيطة التي تتمثل في التالي:

3 كوب ماء ساخن.

3 ملاعق كبيرة هيل مطحون.

2 ملعقة كبيرة قهوة سعودي.

4/1 ملعقة صغيرة زعفران.

ضعي أبريق القهوة على النار ضيفي له الماء المغلي والقهوة السعودية اتركيهم مع بعضهم حتى أن يغلوا على النار الهادئة لمدة 5 دقائق.

ثم يرفع الأبريق من على النار بعدها تسكب القهوة بالغلاية الخاصة بالقهوة مع إضافة الزعفران والهيل المطحون، وقدميها بالهناء والشفاء.

هي من أحد أنواع القهوة السعودية التي يتم تقديمها للترحيب بالزوار والضيوف ويتم تحضيرها كما يلي:

3 ملاعق كبيرة من حبوب القهوة.

3 كوب ماء.

1 ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

5 حبات قرنفل.

1 ملعقة صغيرة ماء ورد.

2/1 ملعقة صغيرة زعفران.