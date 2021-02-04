تطويل الشعر متر في اسبوع قطرة واحدة منه تجعل الشعر ينمو بدون توقف مثل شعر الهنديات

خلطات طبيعية سريعة لتطويل الشعر هناك الكثير من النساء التي ترغب بأن تقوم باستخدام علاج سريع وفعال للتخلص من مشاكل عديدة يتعرض لها الشعر ومن أهها عدم إطالة الشعر ونموه وكثافته، وكل هذا يضعها في مواقف محرجة مختلفة، وتضطر للذهاب إلى صالونات التجميل لاستخدام وصلات الشعر التي تمنحها مظهر الشعر الطويل الناعم والمفرود، ولكن من الممكن أن تقومين سيدتي باستخدام بعض من الخلطات الطبيعية البسيطة التي تعالج الشعر سريعاً.

تعتبر الخلطات الطبيعية من أفضل الحلول الذي يمكن اللجوء إليها لعلاج مشاكل الشعر سريعاً في وقت قليل وباستخدام مكونات طبيعية مفيدة لفروة الرأس ومنها:

يعرف البيض باحتوائه على نسبة البروتين العالية الفعالة التي تعمل على تعويض الشعر كل ما يفتقده من عناصر مهمة جداً لفروة الرأس، كما أن العسل يحتوي على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا التي تخلص فروة الرأس من المشكلات.

1 بيضة حجم كبير.

1 ملعقة صغيرة عسل.

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

احضري وعاء عميق ونظيف ضعي به المكونات واخلطيهم مع بعضهم جيداً حتى أن يتجانسوا.

ابدئي في تطبيق الخليط على فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف واتركيه لمدة ساعة كاملة.

قومي بعدها بغسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، ولكي تحصلين على نتائج فعالة قومي بتكرار استخدام الخليط مرتين في الأسبوع.

عندما يفقد الشعر الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية المهمة لمنح شعرك الصحة واللمعان فأنت بحاجة إلى استخدام مكونات طبيعية مفيدة تعوض الشعر كافة العناصر التي يفقدها، واستخدام هذا الخليط سوف يساعد شعرك أن ينعم بالحيوية والجمال والجاذبية.

10 قطرات زيت الروزماري.

1 ملعقة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

شامبو.