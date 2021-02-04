بدون مبالغة قطرة واحدة منه توقف تساقط الشعر نهائياً وتعالج الشيب والصلع

موضوعنا اليوم يشغل بال الكثير من الفتيات والنساء وهو تساقط الشعر وظهور علامات الشيب والصلع، وسوف نشرح اليوم طريقة تحضير أفضل 3 أنواع من الشامبو الطبيعي من المنزل، تعمل كل منها على إيقاف تساقط الشعر في الحين وتجعله انسيابي مثل الحرير، وكذلك تعمل علي تنعيم الشعر وتغذيته، وتعالج أيضاً مشاكل فروة الرأس كالقشرة والفطريات والحكة، وتزيد من طوله وكثافته وتعمل على إخفاء علامات الشيب، ولا أبالغ عندما أقول أن قطرة منها تعالج شيب الشعر والصلع وتوقف تساقطه نهائياً.

القرنفل سواء الأخضر أو المجفف أو المطحون. القليل من الريحان. ماء مغلي.

طريقة التحضير والاستخدام

شامبو طبيعي لعلاج تساقط الشعر والصلع وإخفاء الشيب مكونات الشامبو الأول

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه ثلاثة ملاعق كبيرة من القرنفل والقليل من الريحان ثم يتم إضافة الماء المغلي إلى الوعاء، بعد ذلك يُترك هذا الخليط ليتخمر لمدة ساعة كاملة، ثم يتم تصفية الخليط وإضافته إلى الشامبو الخاص بكِ لعلاج تساقط الشعر ، ويُخلط جيدا ثم اغسلي به الشعر من مرتين إلى ثلاثة مرات أسبوعيا، وبعد الانتهاء من غسل الشعر وبعد الشطفة الأخيرة، رشي هذا المحلول (مُغلي القرنفل مع الريحان) على فروة الرأس وعلى الشعر بالكامل، ويُترك ليجف طبيعيا بدون استعمال مجفف أو منشفة.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم. ماء مغلي.

طريقة التحضير والاستخدام

مكونات الشامبو الثاني لعلاج تساقط الشعر

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار بكربونات الصوديوم، ثم يُضاف الماء المغلي ويُخلط المكونين جيدا، يُطبق الخليط كشامبو طبيعي للشعر ويُفرك به فروة الرأس جيدا، والرأس تكون علي وضعية الركوع لتنشيط الدورة الدموية ثم يُشطف الشعر، ويُستعمل هذا الشامبو الطبيعي مرتين في الأسبوع.

مكونات الشامبو الثالث

هذا الشامبو الطبيعي خاص بالشعر الدهني لعلاج تساقط الشعر ويتكون من الآتي:

كوب من ماء الزهر (ويُمكن استبداله بماء الورد). كوب من الماء. ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو (ويُمكن استبداله بزيت الحبة السوداء). ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض. حبة بيضة كاملة. ثلاثة ملاعق كبيرة من شامبو الأطفال لإيقاف تساقط الشعر .

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار ماء الزهر، الماء، زيت اللوز الحلو وأيضا العسل ويتم التقليب جيدا، ومن ناحية أخرى يتم تحضير وعاء آخر ويُضاف إليه حبة البيض ومقدار الشامبو ويتم مزج المكونين معا جيدا، ثم يتم إضافة هذا الخليط إلى الوعاء الأول ويتم التقليب مرة أخرى والمزج جيدا باستخدام الخلاط اليدوي، بعد ذلك يتم تدليك فروة الرأس بالشامبو والرأس علي وضعية الركوع، ويُغسل به الشعر من الجذور إلى الأطراف جيدا ثم يُشطف بالماء , ويُستعمل مرتين أسبوعيا لعلاج تساقط الشعر بفاعلية.

وإذا كنت تعانين من الشعر المنحول في غرة الرأس والخصلات الجانبية، فيمكنك تجربة تلك الوصفة السحرية في تكثيف شعر مقدمة الرأس وإعادة إنبات الفراغات من جديد، وأيضا يمكنك التعرف على أفضل وسائل خبراء التجميل الهنود فى زيادة طول الشعر بسرعة ، وإعادة إنبات فراغات الشعر وتكثيف الشعر الخفيف وزيادة سمك وقوة الشعرة، أما إذا كنتِ تعانين من مشكلة الشعر الدهني يمكنك تحضير الوصفة التالية: يتم إضافة كمية مناسبة من جل الصبار على ملعقة من عصير الليمون وملعقتين من الشامبو الخاص بك ويُفضل أن يخلو من المواد الصناعية الضارة والتي تؤدي إلى تلف الشعر، ويتم غسل الشعر بهذا الخليط ويُترك لمدة 10 دقائق ثم يتم غسل الشعر بماء يميل للبرودة.