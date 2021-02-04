طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة ب2 بيضة فقط سهلة التحضير

طريقة عمل كيكة البرتقال ، البرتقال يعد من أهم الفواكه، التي تساعد علي تقوية جهاز المناعة، وتحمينا من الإصابة بالأمراض، وهي من الفاكهة المحبوبة لدي معظم الناس، وتحتوي علي فيتامين سي وبعض المعادن، كما انه يقوي خلايا الجلد لأنه يحتوي علي مضادات أكسدة، تقوي خلايا الجلد، وتعمل كوقاية من بعض الأمراض الخطيرة، وتقلل من الإصابة بالجلطات في القلب، ويحتوي أيضاً علي الكلسيوم، الذي يعطينا الحيوية؛ لأنه يحتوي علي الكلسيوم.

كيكة البرتقال تعتبر من اكثر الحلويات المنتشرة لدي الناس، لسهولتها وسرعة تحضيرها وطعمها اللذيذ، أليكم وصفة كيكة البرتقال الهشة والخفيفة.

كوبين من الدقيق الأبيض. كوب سكر. نصف كوب زيت. كوب عصير برتقال. معلقة بشر برتقال. عدد 2 بيضة. كيس فانيلا. كيس بيكنج بودر. ذرة ملح. معلقة خل.

قبل البدء في طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة، قومي بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180، حتي تقومي بخلط المقادير.

البرتقال الهشة، قومي بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180، حتي تقومي بخلط المقادير. نضع المواد الجافة مثل الدقيق الأبيض وذرة الملح وكيس البيكنج بودر سوياً في وعاء، ثم نقوم بخلطهم معاً.

في الخلاط نضع الزيت وعصير البرتقال، والسكر وكيس الفانيلا ومعلقة بشر البرتقال والبيض، ثم نقوم بخلطهم جيداً.

نقوم بوضع الخليط(الموجود في الخلاط) تدريجياً في الوعاء، الذي يحتوي علي الدقيق والملح و البيكنج بودر، ثم نقوم بخلطهم معاً علي الأقل ربع ساعه، باليد أو المضرب اليدوي، حتي يكون الخليط متجانس وقوامه قوام الكيكة العادية.

نحضر صينية مقاس 28 ،ونقوم دهنها بالزيت، ثم نضع القليل من الدقيق في جميع أطراف الصينية.

نضع الصينية في الفرن علي درجة حرارة 140، لمدة ربع ساعة(15 دقيقة).

المكونات:الطريقة:

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كل كوبين من الدقيق يكافئهم كوب من السكر، وكل كوب من السكر يكافئ نصف كوب من الزيت، بمعني أن السكر يعادل نصف كمية الدقيق، والزيت نصف كمية السكر، إذا كنتي تريدين زيادة كمية المقادير قومي بمضاعفة المقادير.

نضع الخليط بالتدريج ونقوم بالخلط، حتي لا يتكون جزيئات صغيرة في الخليط.

لا نفتح الفرن أثناء تسوية الكيكة حتي لا تهبط، نفتح عند الانتهاء والتسوية الكاملة.

ينصح بوضع محسن كيك لكي يجعلها هشه اكثر.

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