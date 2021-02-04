تجربتي مع كريم بانثينول لتبييض البشرة والمنطقه الحساسه  وفوائد واستخدامات كريم بانثينول الرهيبة

تواجه الكثير من السيدات والفتيات مشكلة المناطق الداكنة بالجسم ومشاكل البشرة وفقدان نعومتها وترطيبها، وبالأخص المنطقة الحساسة التي تعاني بشكل دائم من الاسمرار والجفاف وفقدان مرونتها، مما يجعلهم يتسألون عن طريقة تساعدهم في التخلص من هذه المشكلة وننحن ننصحهم بتطبيق كريم بانثينول يساعد على تفتيح المناطق الحساسة، لما يحمله من فوائد عديدة للبشرة ومن بينها العناية بالمنطقة الحساسة، ويرطب الجلد ويقضي على الاسمرار، وغيرها من الفوائد، ونحن اليوم سوف نتعرف على كيفية الاستفادة من كريم بانثينول.

كريم بانثينول يقوم بالقضاء على البقع الداكنة والتخلص من اسمرار الجلد والبقع الداكنة التي تتركز بالمنطقة الحساسة.

يقضي على البقع الحمراء التي تنتج عن إزالة الشعر ويقضي على ما تتركه ورائه من آثار.

يعمل على التجديد باستمرار للخلايا الميتة في الجلد مما يساعد على زيادة نعومة البشرة والقيام بتنظيفها، وذلك يساعدك في

الحصول على بشرة أكثر نعومة وحيوية.

يساعد على تحفيز انتاج الكولاجين في البشرة مما يساعد على شباب البشرة الدائم، ويحميها من علامات التقدم بالعمر.

يقضي على مشكلة الحبوب تحت الجلد، ويخلصك من التهابات وتورم البشرة.

أهم فوائد كريم بانثينول للبشرة والمنطقة الحساسة

لتفتيح المنطقة الحساسة والتخلص من اسمرار الجلد يجب عليك أن تبادرين بشراء الكريم وأخذ القليل منه ويمزج مع كمية من فيتامين سي، ويخلط المكونين معاً جيداً ومن ثم يتم تطبيقه على المناطق الداكنة بالجسم والمنطقة الحساسة، والقيام بفرك البشرة بعمل حركات دائرية للجلد، ويترك لفترة، ومن ثم تقومي بشطف الجلد بشكل جيد، مع الحرص على القيام بذلك بشكل يومي لمدة لا تقل عن شهر، حتى أن تحصلين على أفضل النتائج وتلاحظين الفرق بنفسك.